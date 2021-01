EVO ZAŠTO JE TOMA ZBRISAO IZ RIJALITIJA! Žestoko se posvađao s Lepim Mićom, Kristijan ga izvukao iz Bele kuće, pijan svašta rekao

Toma Panić diskvalifikovan je iz rijalitija jer je pobegao sa imanja u Šimanovcima, a kako je najavila produkcija, bivši zadrugar će morati da plati zbog kršenja ugovora 50.000 evra.

Naime, Panić je cele večeri upadao u reč mnogih zadrugara, gde je u jednom trenutku, ušao u žestok okršaj sa Lepim Mićom. On je sve vreme je najavljivao svoj izlazak. Budući da ga nisu mogli urazumiti, u jednom tenutku ga je Kristijan Golubović izveo u dvorište.

"Šta me provocira, da ga bijem", bio je besan Toma.

"Miću da bijem? Nemoj da zezaš, čovek od 20 kila, a stariji čovek. Ok, popio si, znam kakav si kakav si kad popiješ", savetovao ga je Kristijan.

"Što hoće od mene, što mi psuje ženu? Šta misliš da će to tako da prođe. Ne može! On je klošar! On je molio da dođe ovde", Toma nije mogao da se smiri.

"Što si se pijan uhvatio za tu temu? Nemoj spominjati imena", pokušao je Kiki da ga urazumi.

"Šta hoće koji ovde? Šta on hoće od mene?! Hoće da ga ubijem ovde? Ja mogu da ubijem bilo koga.

"Šta si ti, profesionalni ubica?", pitao ga je Kristijan, a Panić mu je poručio da može da izađe kad god hoće.

Panić je bio odlučan pri nameri da pobegne sa imanja u Šimanovcima, što je i uradio. Nakon toga, stiglo je pismo Velikog šefa, koje je sve zadrugare obavestilo da je Toma diskfalifikovan i da će u skladu sa tim, potražiti 50 hiljada evra od Panića.

