ALEKSANDRA OTVORILA MILJANI DUŠU, PRIZNALA SVE O EMOCIJAMA PREMA CARU! Otkrila šta su radili ispod jorgana: Srećni smo ZAJEDNO!

Aleksandra Nikolić je u pušaoni otvorila dušu Miljani Kulić i priznala joj sve šta oseća prema Filipu Caru.

- Evidentno sam priznala da ga volim, iako ja govorim ,,Ne, ne, ne", ali pukla me je neka emocija, poljubili smo se, nije bilo s*ksa, rekla bih ti. Ja u nekim trenucima ne mogu da mu odolim, kontrolisala sam se, ali ja sam srećna kada provodim vreme sa njim, on je isto srećan pored mene, to se vidi, ali on ne može da pređe preko nekih stvari - tvrdila je Aleksandra, a onda objasnila Miljani da ju je Car hvatao za zadnjicu.

Inače, Filip Car je nedavno ušao u pušionicu sa Minom Vrbaški, koju je krenuo da vređa i da joj zamera na današnjim odgovorima.

"Odvratna si, odvratna si. Ti sad svakog stavljaš ispred mene jer smo se posvađali. Onda ćeš se čuditi kad bude o tebi govorio neke stvari", počeo je Car.

"Apsolutno te ne volim, ohladila sam se od tebe znaš kako. Ispao si najveća p*čka na svetu i žena. Ti si obična ženturača", govorila je Mina, aludirajućina to što je Car nije odbranio od Kristijana tokom njihovog sukoba.

