MATORA KIPTI OD SUJETE I BESA! Progovorila o Sanjinim tajnim pismima, pa se obrušila na Natašu pred Sandrom! ONA JE RESETOVALA!

Jovana Tomić Matora nije mogla da se smiri nakon sukoba sa Sanjom Stanković zbog Anđela Rankovića, pa je nastavila da peni u garderoberu pred Sandrom Rešić.

- Rekla mi je nešto drugo, pitala je mene nešto! Ja ti kažem, nju isto bole neke stvari, nije ravnodušna, meni je rekla lično da neće da bude sa Anđelom, a bilo koji kontakt sa mnom će ispasti da je loša! Ja ne mogu da isteram pravdu, zato treba da ćutim - penila je Matora.

- A ti kao Kalimero ideš okolo - rekla je Sandra.

- Mene ubi da nemoć! Nema veze sa ljubavlju, nego da li je sujeta, ljubomora, meni dođe da je zapalim, meni je žao što i ona zna isto što i Ermina, a i ona je štiti! Ali ne i od ovoga, ne štiti je samo od ovoga, nego i od spolja napolju, zato se i jedem - nastavila je Tomićeva.

- Ti si se samo upetljala u ovo sa dečkom, koji može da radi šta hoće! - odbrusila je Rešićeva.

- Nataša je meni došla i rekla da joj je Ermina rekla da postoje neka pisma, i ja kažem, da postoje ali da to nije vezano za rijaliti nego spoljni svet, ona meni kaže da zna da je za spoljni svet. Dešava se sa Anđelom, ja jedem posle emisije i pričam o tome, da bi meni Nataša rekla za pisma, kao i da zna šta ima u njima, ali vidim da me pita i jednu i drugu stvar, što me jutros nije pitala da zna. Sanja zna da Ermina zna, a kada je videla, ona je rekla da je samo naslutila, htela je da vidi da li ću joj ja reći šta je pisalo u pismima - rekla je Matora.

