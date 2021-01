VIŠE NEMA AKCIJE, SAMO LJUBLJENJE! Maja uslovila Čorbu, želi da se OPERE od svega i dokaže Janjušu! (VIDEO)

Maja Marinković i Milan Janković Čorba opustili su se u pabu, te su ponovo završili zajedno u krevetu, a ona nije mogla da ne spomene bivšeg ljubavnika Marka Janjuševića Janjuša.

- On ne može da živi bez mene, ali to mene ne zanima. Zanima me Čorba, ali kako da objasnim. Nema više s*ksa, samo ljubljenje, dogovorili smo se. Da raskinemo dok se nisi zaljubio - rekla je Maja.

- Verujem, ali bolje vodi računa da se ti ne zaljubiš, ovakav divljak se retko rađa - rekao joj je Čorba.

- Nema više s*ksa, to smo se dogovorili - dodala je Maja.

foto: Pritnscreen

- Kako ti kažeš - odgovorio je reper.

- Dokazaćemo da možemo da funckionišemo bez s*ksa, pošto sumnjaju ljudi u kući i moj bivši nepriznati dečko, mazićemo se kao tinejdžeri - nastavila je Marinkovićeva.

- Posle nominacija spavaš kod mene? - pitao je reper.

- Ako obećaš da nećeš da me diraš. Što sam ja k*rva ako imam odnose? - odgovorila je Maja i pitala ga.

- Za takve ćeš da budeš k*rva zauvek. A bolje da me ne diraju. Neću da pričam, pustiće klip, ali bolje da me ne diraju Mića, Vladimir... - nadovezao se Čorba.

foto: Pritnscreen

- Ja nisam k*rva - rekla je ona.

- Pa znam da nisi. Kakvi su klipovi bili... - odgovorio je Čorba.

- Ja sam doživela mnogo gore, ne zanima me. Mislim u "Zadruzi", ne ovako u životu s*ksualne - istakla je Maja, pa pošla sa njim do Bele kuće, gde se nalazio i Janjuš, a ona je namerno tu ostala.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir