BILA SAM NJEGOVA MARIONETA, PROŠLA SAM KROZ PAKAO! Dragana se prisetila BIVŠEG MUŽAM, pa se sukobila sa Mišelom! VIDEO

Dragana Mitorović i Mišel Gvozdenović su se ovog popodneva našli u žestokom sukobu, a sve to zbog njenog bivšeg muža koji ju je, kako ona tvrdi, maltretirao u braku. Ona je pomenula kako joj je i dalje lep, ali i dobar, na šta je Mišel skočio kao oparen.

- Ja nisam kao ti, ja te pustim sto puta, i sto prvi je gotovo - rekla je Dragana.

- Ja nemam šta da čekam, ja to odmah vidim. Ja ne mogu da volim nekoga ko sto puta pravi istu grešku. To što ti kažeš, da si ga volela, nisi, ti si ga prezirala, ali sa tim nisi mogla da se pomiriš. Ti si bila sa njim iz navike, jer nisi smela da staviš tačku na to - objasnio je Mišel.

- Bila sam njegova marioneta, prošla sam pakao. Kristijan nekada u vezi mene preteruje, i ispadam jadnica, ali preuveličava. Ne kažem, za neke stvari je u pravu, ali ja to sada ne bih dozvolila - nastavila je Dragana.

- Da, ali kako možeš da kažeš da je bio lep? - pitao je Mišel.

