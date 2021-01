JANJUŠ ZAPRETIO BIVŠOJ LJUBAVNICI I NJENOM NOVOM DEČKU: Ne pominjite mi ime! Maja se pravdala, Čorba se izvinjavao!

Nakon što je saznao da su ga pominjali sada već njegova bivša devojka Maja Marinković, i njen sadašnji dečko Milan Janković Čorba, Marko Janjušević Janjuš nije želeo da ostane nedorečen, pa im se u svom maniru obratio.

"Čorba, zamolio sam da me ne spominješ, ni negativno ni pozitivno. Da ne bismo išli na piknik napolju. Ja vas niti spominjem, niti me to interesuje. Ljudi imaju svoju sreću, ja tražim svoj mir. Nema potrebe" - rekao je Janjuš.

"Obećavam ti da neću da te spominjem" - dodao je Čorba.

"Tvoja devojka posle svih stvari dođe preko puta mene i gleda u mene. Ja ne lažem. Ne mogu da verujem šta sam sebi dozvolio. Rekao sam Čorbi da će me se setiti jednog dana i naših situacija, ništa mu nisam spomenuo, niti ga spominjem. Mora da obrati pažnju, ako hoće ozbiljnu vezu, da to osoba ne komentariše i ostalo. Ona dođe ovde i pita druge da li je gledam" - nastavio je Janjuš.

"Da, gleda me. Stojim iza toga da mogu da ga vratim kad bih poželela, ali me više ne zanima. On ne može da živi bez mene. Zaista me ne zanima. Ja primećujem te neke situacije, ne vidim čemu to. Ne pratim te stvari, ali ne mogu a da ih ne primetim, toliko je uočljivo. Znam da ga mogu da ga vratim, ali to me ne zanima" - rekla je Maja.

"Ja se izvinjavam Janjušu što sam ga pomenuo, nisam ništa negativno. Za ostalo me ne zanima, imamo put, da li će da skrene ona... Pustićemo vreme. Jedino što sam napravio grešku su oni eksplicitni klipovi. Nemojte da mislite da ja verujem Mariji, ali eto, još jednu igricu sam prešao u rijalitiju" - pravdao se Čorba.

