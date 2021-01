MAJA NA IVICI SUZA NAKON OSUDA ZADRUGARA! Ivana i Marko je urnisali, Sandra i Miljana se sažalile: Za svoje greške će sama PLATITI

U Beloj kući se odigravaju još jedne nominacije, a zadrugari biraju između Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša. Zadurgari su jedva dočekali da iznesu njihovo mišljenje o celokupnoj situaciji, a Maja umalo nije zaplakala.

- Što se nas tiče, da tako kažem, ove godine Maja i Janjuš, ona je ista, a on je drugačiji, bolji. Desilo se to što se desilo, kada se završilo, on se vratio na stare staze, Makica ga je oprala za sve pare, rekao sam da će ga zaprositi na kraju. Mi imamo super odnos, za razliku od prošle sezone, imamo super komunikaciju, što se Janjuša tiče sve je okej. Što se Maje tiče, ona nije normalna, ja sam nekoliko puta rekao da bih voleo da budem kao ona blesav, jer ona sve kroz osmeh i smeh prevaziđe. Ona kada fiksira pogledom, a vrlo lako brizne u plač. Danas je Maja došla, vrlo dobro je poznajem, složi onaj kučeći pogled, Mjaa je ušla u ovu sezonu, kao i Janjuš, neće da čuju jedno za drugo, ona se vraća sebi, on ženi, njihov odnos je katastrofalan i nije potreban ni njemu ni njoj, ali posle toga smo se šalili i zezali na račun. Maja kao i svemu, uvek pretera, ovog puta je preterala i svesna je toga, meni su od danas, kada je Ivani Marinković i meni rekla neke stvari, stvari su mi mnogo jasnije. Ona je sigurno jedna, a ko ne i najomraženija osoba, ali s obzirom na to da sam je danas video kakva je... Ja Maju neću poslati, poslaću Janjuša - rekao je Đedović.

- Ja ću početi od Janjuša, neko ko je bio moj favorit u prošloj sezoni, dobila sam i uvreda i izvinjenja. Sada imamo normalnu, zadrugarsku komunikaciju. Ja mislim da odnos koji je bio između Maje i tebe . Maja je čudo, sve što radi, radi na svoju štetu i dok sam pokušavala da uradi neke stvari na silu. Kada je došao Čorba, opet sam joj rekla da ne brza, da nigde neće zakasniti, ali ona je takva, sve ili ništa, ali za svoje greške će sama platiti. Prema meni je od prvog dana divna, uvek me pita kako sam, za hsvaku pohvalnu njen odnos prema meni. Maju prošli put nisam poslala u izolaciji, neću ni ovaj put - rekla je Ivana Šašić.

- Ne znam, prošli put kad su bile nominacije bilo je sve drugačije. Janjuš je stvarno bio fenomenalan kada je ušao ovde. Da pričam o njihovom odnosu zaista ne mogu, otupela sam jezik. Generalno, ono što sam danas rekla Maji kad nisam mogla da je slušam i gledam, bolji ste kad niste zajedno. Janjuš se vratio na ono staro, volela bih da tako ostane. Janjuš je neko ko je meni napisao na bubici: "Udaj se", kaže da fali "za mene". Ne znam da li je ovo njeno bila opsednutost, strast, to što je bila nepriznata. Volela bih da Maja malo stane. Ne u vezi sa Čorbom, nego ovako. To radiš sebi. Ne šaljem nikoga iz lične frustracije. Majo, malo prikoči. Ja da sam ti roditelj, pre bih želela da vidim svađu sa Janjušem, nego ovo sa Čorbom (s*ks). Mislim da treba da se sastaviš, da ne bi imala situacije od danas, da jedva držiš glavu da bi zadržala suze. Sama sebi štetiš, ne nama. Meni je sada nje žao, stvarno mi je žao. Ne znam šta da joj kažem. Osramotila se. Ja ne bih Cici smela na oči, rekla bih joj da mi se odrekne. Uvijam u foliju, jer vidim da joj se plače. Njega mi nije žao, pala mu je kašika u med kad se Maja smuvala sa Čorbom. Sve i da hoće, ima 1001 razlog da se ne vrati Maji. Što je rekao Đedović, oprala ga je za milion i jednu godinu. Jedini za šta ću da se uhvatim je što mi je dobacila kad sam je komentarisala: "Evo, javljaju se Čorbine bivše" - istakla je Sandra, pa poslala Maju u izolaciju.

- Ja ne bih da mlatim praznu slamu i da se ponavljam. Sa Janjušem sam sad odlična. Pošto me je Maja uvredila do srži pre neki dan, uzimavši moje dete u usta, Maju šaljem, a Janjuša ostavljam - rekla je kratko Miljana.

