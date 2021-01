TARA HISTERIŠE I BACA SVE PRED SOBOM! Kristijan je dokusurio LEKCIJOM, pa Simova iznela ŠOK RIJALITI TAJNE! (VIDEO)

Kristijan Golubović napravio je opštu pometnju kada je sinoć u rijalitiju otkrio ko su po njegovom mišljenju tri najlošija čoveka.

"Po mojim shvatanjima, ima mnogo neiskrenih, dvoličnih, pokvarenih, ali najgore su te devojke koje dozvole s*ks, da dozvole da ih momci povrede, pa ih vole, pa i ližu. Nekad i Neca, kad ne poštuje starije, izgubi kompas, pa vređa starije od sebe i na loš način izaziva. Monika je loša po sebe, zna da bude jako bezobrazna, ta njena razmaženost, večeras sam je pitao kako je, rekla mi je da nije dobro, verovatno zato što nije nominovana, sad će akumulirati to, onda će se obrušiti na mene, da plače, nije dobra za sebe, ni za društvo oko sebe. Da se ne vraćam sad na ove devojke što prave ovakve incidente, koji su sa seksualnim završenima, Minu, Miljanu, Maju, sada i Aleksandra pljuje, pa liže. Ali ja znam koliko voli Filipa, pa očekujem da padne hoklica, onda Care možeš da je voziš. Tri najgore ličnosti, ima dosta, evo, kada pogledam, i Erminica je jako zlonamerna što se tiče komentara, došla je da pravi nerede, pa uvije u papir. Sećate li se sa onim pićem, kada je došao Maca, nije odgovorila na jaka, tri ili četiri pitanja. Njena uloga je da napravi darmar, to je legitimno i takve su bile Maja Nikolić, Vendi, Mića, takođe je i on, ne sada loš, ja sam sa svima imao zavadu, pa se pokažem i agresivnijim, umorio sam se da se brecam. Slobodno me opletite verbalno, pa ćemo opet da se zezamo. Mića uvek nekako dođe, smatram ga lošim, jer uvek nešto iskorišćava vaše izjave, vaše jadikovke, poverenje, okrene da vas pre ili kasnije naruši. Dođeš sa nekim poštovanjem, manirom i opet povratiš kontakt sa mnom, video si, ja ne držim toliku netrpeljivost, uvek se mi džarkamo, ni juče nisam hteo da skočim kada si opsovao Čorbi, neka i mali orlić dobije krila, a ne na najvećim krilima orla da leti. On je iz paba, to smo označili kao poseban rezervat, i Maju sam mogao da branim večeras. Smatram i Boru lošim, jer ne možeš voljenoj osobi, ženi, sve ono što on tebi kaže. Ako mislite da je ta veza kao što su Maja i Janjuš, to je jako apsurdno... Tara se malo ugasila, ti s vremena na vreme podbodeš Paulu, sa mnom si dobra, pa loša. Rekla mi je Ivana da ne bi volela da dođemo u istu onu situaciju -" govorio je Golubović, na šta je Tara Simov burno reagovala.

"Kada je bila ona svađa, ja sam rekla bolje da ne kažem ko je tebi p. k. i zato je Ivana meni to rekla, ja nisam htela da komentarišem tu temu, onda je Vladimir rekao da imam pravo da zamolim, Mića mi je rekao da nisam ja produkcija da odlučujem o čemu će se pričati ili ne. Ja sam rekla da neću da se svađam sa tobom, obećala sam mojima. Ivani sam rekla da mi nikada to nisi rekao", pričala je Tara.

"Rekla si toj osobi, slušali smo te ženo pomno!", ubacio se Tomović.

"Ti si rekla da si obećala toj osobi da nećeš da komentarišeš tu temu!", dodala je Sandra.

"Ja ne mogu da pričam od vas!", urlala je Tara i počela da histeriše i baca sve što je stigla, pa je napustila Belu kuću.

"Đedoviću, ti hoćeš da kažeš da je Tomović bio zlonameran, pa je rekao Tari to da je bacila ljagu na oženjenog čoveka?", upitao je Kristijan.

"Rekao sam: Tara, bacaš ozbiljnu ljagu i optužbe na čoveka", rekao je Tomović.

"Ja sam odmah rekla! To sam j*beno odmah rekla!", urlala je Tara iz petnih žila.

Potom se povela diskusija koja je od zadrugarki oralno zadovoljila Golubovića, a Aleksandra Nikolić se oglasila tim povodom:

"Ne, nije od mene došlo! Ti si rekla da mu je jedna zadrugarka pušila k*rac - tvrdila je Nikolićeva, a onda joj se Tara unela u lice.

