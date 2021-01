PROBLEMI U VEZI?! MANEKEN SE VRATIO, A DOČEKAO GA HLADAN TUŠ: Kenan zagrlio Rialdu, ona ga ODBILA, a ima DOBAR RAZLOG! (VIDEO)

Rijaliti učesnici nisu bili toliko raspoloženi za muziku i đuskanje, pa je mnogima ovo teško palo.

Naime, dok se Kenan Tahirović odmah probudio, njegova devojka, Rialda Karahasanović se trudila da da sebi malo oduška.

Iako ju je on odmah zagrlio i pokušao da razbudi na nežniji način, u jednom se momentu pevačica okrenula i pokazala mu da joj to trenutno ne prija, te se on odmah povukao.

Podsetimo, Kenanu Tahiroviću nedavno je preminuo otac, te je napustio "Zadrugu" na neko vreme, kako bi prisustvovao sahrani u Sarajevu i proveo vreme sa najmilijima.

Čim je ušao u Belu kuću zaleteo se devojci Rialdi u zagrljaj, a svi su ga sačekali sa osmesima. Ono što je Rialdi zasmetalo je što se Kenan napolju video sa bivšom devojkom.

"Zato sam i izgubio honorar. Zbog ove male, Rialda se plus naljutila zbog pitanja. A rekao sam joj odmah, jer sam znao da će biti", žalio se Kenan.

