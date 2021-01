JEDVA DOČEKALA! Mama Džehva se obrušila na Tomovića zbog afere sa znatno mlađom devojkom, pa stala u odbranu sina Save!

Goca Džehverović, majka pevačice Teodore Džehverović, prokomentarisala je najnovija dešavanja iz rijalitija u kojem je nekada učestvovala sa zajedno sa ćerkom.

Goca je tom prilikom spomenula svog sina Savu i njegovu izabranicu, a onda oplela po zadrugaru Vladimiru Tomoviću i njegovom zbližavanju sa Ivanom Marinković iako je među njima velika razlika u godinama.

- Tomović to tako radi, kao da je naučio kako treba da se radi. Vidi se da je naučio. Moram da ga pitam, pošto je mog sina kritikovao... Znate i sami da je moj sin 15 godina stariji od svoje devojke, to je bila i tema u prvoj Zadruzi, pa sad da ga pitam koliko on ima godina - izjavila je Goca, pa dodala:

-To može, a ovo ne može. Ja sam mislila da je on veći ljubavnik, baš me je razočarao. Ja znam da Tomović voli i starije, sad ne bira, znači sve što stigne - rekla je Goca u emisiji "Pitam za druga".

