HAOS! ZERINA HEĆO PODIVLJALA ZBOG BRUTALNIH REČI MARIJE KULIĆ: Nastao opšti kolaps, Lepi Mića dolio ulje na vatru! (VIDEO)

Zadrugari danas biraju najbezdušnijeg među njima, a Marija Kulić svojim komentarima napravila je opšti haos među učensicima rijalitija "Zadruga". Ona je svojim rečima najviše pogodila Zerinu Hećo, a Lepi Mića se složio sa Kulićkom.

- Vladimira niko nije naveo, a on je najbezdušniji. Igra se sa devojkama, evo šta je uradio Zerini! Žena je ponižena posle svega što joj je uradio - rekla je Marija.

- Ja nisam ponižena, ja nisam spavala sa njim - odbrusila je Zerina.

- Ženo, ponižena si, nisi na tronu sigurno. Vaćarili ste se - ubacila se Nadica.

Nikada se nismo vaćari. Ti ćeš mene Mićo da šaltaš i da mi kažeš da ako sam ja rekla da sam u vezi? Ti njemu veruješ je l'? Mićo, sa mnom ne možeš da igraš tu igricu - objasnila je Zerina.

Za vezu je samo dobar ku*ac potreban - vikao je MIća.

Onda u vezi nismo bili. Ti si njegov najveći fan ove sezone, ne znam zašto se kačiš za mene - dodala je Hećo.

Oboje ste prevaranti - nastavio je Mića.

Stidi se izražavanja, ja ovde nisam pokazala vulgarnost, za razliku od tebe - dodala je Zerina potom.

Ženo, rekla si sama da si ponižena, kada si ustala - dodala je Nadica.

Ja sam rekla da se ne osećam tako - nastavila je Zerina.

Što se tiče Tomovića, on je ovde svima odvratan, a za mene je jedan čovek sa stavom. Ja o njemu imam lepo mišljenje, i ja se u toku sastanka zakačim sa njim, to stoji. Ja u životu retko kada sretnem čoveka koji ima lepo mišljenje prema porodici. Nemoj da me maziš, zet si još na leru - dodala je Nadica i pohvalila Tomovića još jednom.

