ČORBA SE OBRUŠIO NA MAJKU I ĆERKU! Reper nije birao reči, Mariji Kulić očitao bukvicu: Miljanu ne smete da pustite na ULICU! VIDEO

U Beloj kući zadrugari biraju najbezdušniju osobu u Zadruzi. Milan Janković Čorba je ustao, pa se obrušio na Miljanu i Mariju Kulić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Broj jedan Maja Marković, dva Maja Marinković i tri Paula - bila je kratka Miljana.

- Đole, ne diraj mi ribu (misleći na Mariju) - dodao je Čorba.

- Majmun sa plavim očima - rekla je Marija.

- Šalim se teta Marija. Ja ću da se osvrnem na kolektiv, pa ću reći nešto za pojedince. Sebični smo, što se hrane tiče. Aleks, pita ima li torta, pojede parče, pa je izgazi. Đole isto, on brsti tortu. Aleks isto tako i batake, ma haos. Pre nekoliko dana, dva praseta sam sklonio, a onda dođe Fran i sve to izvuče, jer voli hrskavo. Dakle, po tom pitanju su sebični, svi, generalno - rekao je Čorba, pa otišao do frižidera i izvukao ostatke hrane.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ko sme ovo da pomiriše? Ovo je od Božića? - pitao je Čorba, pa nastavio:

- Samo što se ne pojave crvići. Neću sebe da stavim na prvo mesto, jer ja bar nešto radim. To je po meni bezdušno, a sada idemo na pojedince. Bezdušan je onaj ko ne gleda sebe, dela i svoj život, a na osnovu drugih osoba gleda sve da komentariše. Niko Miljanu nije pomenuo, a ona je napravila nešto što niko ne može da shvati. Ona je ovde na prvom mestu, jer je uradila 3 ili 4 puta nešto što retko ko može da prihvati. Jednom može da se istoleriše, ali sve preko, pa ne može baš. Broj dva, Marija Kulić, ona takođe sebi daje za pravo da je domaćica, kada ona zadnjih šest godina živi u vakumu plastike. Ona treba da vaspitava unuka, da čeka muža sa posla. Čuo sam da joj je muž alkoholičar i ostalo. Miljana je jedino bezbedna u rijalitiju, jer ne smete da je pustite na ulicu. Zamislite Mariju i Miljanu negde na slavi, gde ona ode u wc i polomi nekome lavabo, sa si*sama napolju - rekao je Čorba.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir