SANDRA REŠIĆ TEŠKIM REČIMA IZAZVALA CARA DA SPUSTI GLAVU: Naterala ga je da se postidi, a on se pravdao bezuspešno! (VIDEO)

Veliki šef je zadao zadatak da zadrugari odaberu najbezdušniju osobu. Nekolicina zadrugara do sada je dala svoj sud i mišljenje, a naredni stanar Bele kuće koji je imao priliku da bira jeste Aleksandra Nikolić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Maja, jer mi je vređala porodicu. Mina jer mi je rekla da sa Filipom nikada neću biti, i na kraju Car koji nikada nije pitao kako sam kada smo raskinuli - rekla je Aleksandra.

- Po meni je to Filip Car, zbog svega što radi, posle njega Nikola, zbog te situacije za Božić, kada je u pitanju bilo šta vezao za hranu. Maja isto, meni je nje žao, jer misli da se tako rešavaju neke stvari. Bezobzirna je prema ocu, Janjušu i mnogima - rekla je Nataša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nisam pametna danas. Filip Car je neko ko za kolektiv, i za mene lično jeste bezdušan, bezobrazan i ostalo. Ja kad čekam na emisiji red za pušaonicu, on samo prođe pored mene i kao: "Šta te briga, mene će kazniti". Isto za garnituru, ima ljudi kojima je loše, a on je uvek tu. Navešću i Boru, zbog vređanja najbližih osoba. Izgovarale su se svakakve reči, ali generalno, ono šta Bora i Car umeju da kažu, to pas s maslom ne bi pojeo. Da se meni tako obratiš, ja do kraja rijalitija ne bih progovorila sa tobom. I majka da mi se tako obrati, ja sa njom ne bih progovorila. Ti Filipe ne pokazuješ da ti je žao, nikada to nisam videla. Ono čemu sam ja sinoć prisustvovala to je strašno. Ono šta ti njoj izgovoriš, sve da ti je pobila najsvetije na svetu - rekla je Sandra, pa dodala:

foto: Printscreen/Zadruga

- Tara Simov, ona nikome ne šteti, nego sebi najviše. Neko može da je podnosi, neko ne. Ja mogu, a ne znam koji su to moji razlozi. To su sve neki mali razlozi, ali eto. Navodim i Maju marković. Alen i ona su prošli mnogo lagano, u odnosu na Lunu, Slobu i Kiju. Vi ste prošli super iskreno. Najbezdušniji je Nikola - dodala je Sandra.

