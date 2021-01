ISPLIVALE ŠOK PREPISKE I GLASOVNE PORUKE KOJE JE BORIN BRAT SLAO NECINOJ PORODICI? Lazićev blizanac poručio: Tužba je spremna!

Priča koje je obeležila Zadrugu do sada je svakako odnos Bore Santane i Nenada Lazića Nece.

Naime, Neca je nakon druženja sa Borom, odlučio da pred svima iznese ono što je dugo skrivao, a to je da ima sklonosti ka istom polu. Od samog starta, zadrugari u Beloj kući nisu imali ništa protiv toga, već je njegovo priznanje naišlo na podršku.

Podrška nije dugo trajala, Neca je danima pokušavao da se približi Bori, koji ga je odbacivao od sebe, te ga je u jednom trenutku udario, za šta je dobio adekvatnu kaznu Velikog šefa.

foto: Printscreen

Priča koje je odjeknula kao bomba, ostavila je posledice i na dve porodice, koje napolju vode ljutu borbu preko društvenih mreža. Naime, Necin brat blizanac, Predrag Lazić Peca, se oglasio i otkrio šta se dešava u njihovom porodičnom domu, ali i u kakvim je odnosima sa porodicom Bore Santane.

- Ja moram da kažem da Neca ima veoma jaku podršku, ljudi nas sreću na ulici i hvale ga na sva usta! Mi kao porodica, uvek ćemo biti uz njega, znam da zvuči kontradiktorno, s' obzirom na Novogodišnju čestitku koju smo poslali Neci, koja je bila jako oštra i bolna, kako za njega tako i za nas! Ja sam to uradio kako bih ga kaznio za postupke koje pravi, jer sa njim mora tako. On je počeo da igra neku igru, i napokon je postao neko ko brani sebe, i mi smo sa njim zadovoljni. Ljude oko njega ne bih komentarisao, prosto ne želim, ali moram da kažem da ni nama napolju nije lako. Ja sam odlučio da sve iznesem u javnost i kažem kako stoje stvari! Naime, ja sam se javio Borinom bratu preko Instagrama, i zamolio ga kulturno da mi ostavi porodicu na miru i da nam ne preti. To je sve ekslairalo u još veće pretnje, i tada je on počeo da mi šalje gladsovne poruke, i da preti mojoj porodici i meni. Psovali su nas i vređali, Bora je udario Necu, i svašta se izdešavalo, ali mi preko toga nećemo preći! Trenutno, kod sebe imam par prepiski sa Borinim bratom, kao i jedan tonski zapis kao dokaz za sve pretnje i uvrede - rekao je Peca, i podelio navodne dokaze za svoje tvrdnje.

foto: Printscreen

- Prenesite Borinoj porodici pretnju, ako ovako nastavi piše mu se loše, naravno i porodici. Jer niko ne može da vređa moju porodic! Srdačan pozdrav - napisao je Peca, Necin brat.

- Što si obrisao poruke gde pretiš? Smradu jedan, slikano je sve - bio je navodno odgovor na poruku.

- To što je slikano nije ništa, jer ovo što si ti poslao je nešto! Uzgred nje bojim se nikakvih tužbi, jer tvoj brat treba da se boji jer je uradio dosta ružnih stvari, kao na primer, sve snimke gde je pretio imamo, pa i šamar što ej udario Neci,m psovao mojoj majci mrtvo i živo, i psovao baku koja egzistira. Polako zbog svih suza, neću ja da pretim, jedna opomena će biti tužba ali posle toga ne znam. Neca nije uradio ništa sem rijalitija, i za to ne može niko da ga tuži, a ja nisam jedini koji će tužiti Boru Santanu, slobodno sve skrinuj, ključna stvar je da nemaš razloga da tužiš, a ja imam i dobićete uskoro pismenu tužbu. Pozdrav - odgovorio je Lazić.

foto: Printscreen

Nakon par razmenjenih poruka, Predragu je stigla i preteća glasovna poruka, koju je takođe odlučio da iznese u javnost.

Da ti kažem nešto, ovaj tvoj mentol, tvoja p*ederčina koja teroriše Boru dan i noć, jer nema kadar! I nemoj da mi talasaš ovde po Instagramu da ti ne bi došli tamo u Skrobalj, da ti ne bi glavu izvrnuli majmune jedan, ti ćeš da šalješ preteće porke ovde, p*derčino jedna s*rem ti se u ustan smrdljiva - glasila je navodno poruka Borinog brata.

- Ja na ove poruke nemam šta da dodam, samo mogu da kažem da mi nismo pretili prvi, i da moja porodica i ja njima ništa loše nismo uradili! A tužba će biti spremna za sve Borine postupke prema Neci - zaključio je Predrag.

foto: Printscreen

