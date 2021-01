MAJA IMA POREMEĆEN MOZAK, SVAKI MUŠKARAC ĆE JE ISKORIŠĆAVATI: Janjuš prvi put opleo po BIVŠOJ i Čorbi! On neće biti s njom NAPOLJU

Marko Janjušević Janjuš otkrio je kako se oseća zbog toga što je njegova bivša Maja Marinković sada u vezi sa Milanom Jankovićem Čorbom.

Janjuš dosad nije želeo da govori o ovoj temi, a sada je progovorio.

"Biću realan, sve što je Maja izlagala do sad, je laž. Maja je dotakla dno, ne zna da je najomraženija osoba u kući. Znamo svi ko je napolju i kako se ponašala. Hoće da izazove od mene reakciju, ali neće uspeti. Taj osmeh je iritantan. To nema veze sa životom. Nema predstavu o životu, ni razumevanja. Meni ne može da napakosti, i dalje ide iz laži u laž. Nikada neće imati dečka! Ona je u meni videla sve što nikada nije videla, niti će videti! Može ona da se kezi, ali ja nikada ne bih bio sa njom više! Nju očigledno to zanima. Tek će da bude na dnu kad izađe", rekao je Marko.

"Ja sam se izdigla sa dna! Može te šlagerske priče da priča polusvetu, ali da mene blati...ovako se ponaša čovek koji je povređen, koji i dalje voli", rekla je Maja.

"Misliš da će Čorba nju da šutne i pre nego što izađe iz Zadruge?", pitao je novinar.

"Čorbu boli ona stvar. Ona nema gde, trpeće najgore stvari samo ne bi li dokazala da je njoj lepo i da je srećna. To je poremećen mozak. Svaki muškarac će je iskorišćavati. Treba da rodi dete, ali to će biti jako teško, ići će iz greške u grešku! Meni nije krivo, nego se jadno osećam kad vidim sa kim sam pokušao i pojeo tanjir nečega... Sramota me tih stvari zbog sebe", rekao je Janjuš.

"Da li misliš da je se*s u izolaciji provokacija za tebe?", pitao je novinar.

"Ona sve radi u inat, to je toliko bolesno. Čorba nikada neće biti napolju s njom, to je moje mišljenje. Ona je se*sualno bolesna!", rekao je Janjuš.

"Zato si me i voleo!", rekla je Maja.

