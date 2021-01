RIALDA VIŠE NIKOG NE ŠTEDI: Pevačica iznela TAJNE ŠIFRE u rijalitiju, radi se o MAJI I JANJUŠU! I Tomović NA METI (VIDEO)

Rialda Karahasanović prokomentarisala je svoju vezu sa Kenanom Tahirovićem.

Pevačica je istakla koliko joj je drago što se njen dečko vratio u rijaliti posle sahrane svog oca.

foto: Pritnscreen

"Sada sam videla koliko mi je stalo do Kenana, kada je otišao. Sada mi je mnogo lepo. Moram da kažem nešto... Juče sam prvi put videla da gleda u pravcu Janjuša i Aleksandre i sad mi je jasno da se ona lomi. To mi je aktuelno, dalje, vidim da su Nataša i Anđelo juče spustili loptu, jer se ona uvredila, ali joj je on objasnio sve. Ja generalno nisam za taj odnos, jer ona ne može biti ptijatelj sa njim, a Anđelo nema interesa ka njoj ili nekoj vezi", počela je Rialda.

foto: Printscreen

"Što se Tomovića i Ivane tiče... Ja Tomoviću ne verujem ništa i mislim da se sa svima igra. Mislim da i ona traži neko utočište. Ivani se on sviđa, to je neminovno, ali mislim da nije prebolela nikada Anđela do kraja", rekla je Rialda.

Kurir