NE DAM NA TAKIJA! NISI OMILJENA U NARODU, SAD TRPI: Maja Marinković dobila surovu LEKCIJU od Kristijana! (VIDEO)

Maja Marinković sedela je na garnituri u dnevnoj sobi sa Kristijanom Golubovićem i razgovarala o njenom odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem, ali i o njenoj vezi sa Milanom Jankovićem Čorbom.

Kristijan je izrazio sreću zbog kraja veze Maje i Janjuša.

foto: Printscreen

"Ja ne znam kako si mogla da trpiš to njegovo ponašanje, ali super je što se to završilo. Oboje ste bili katastrofalni. On radi ono ženi i detetu, a ti Takiju. Morali ste da prekinete to", rekao je Krisitijan.

foto: Printscreen

"Ma meni je mnogo lakše bilo kada mi se svideo Čorba, naše energije su se poklopile. On meni prija i pomogao mi je da zaboravim Janjuša", pričala je Maja.

"Ja ti pričam zbog Takija, ja na njega ne dam! Vodi svoju priču, nisi omiljena ni u narodu i ovde, sada trpi, i potrudi se da ne pukneš po šavovima, nemoj da ponoviš ono što si radila sa Janjušem, budi dostojanstvena", rekao je Kristijan.

