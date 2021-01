PLAŠIŠ SE ALENA, POGUBILA SI SE OVDE! Marko Đedović sasuo Maji sve u lice, pa je stavio na STUB SRAMA! (VIDEO)

Marko Đedović kao ovonedeljni vođa, ima prilike da budžete koje je dobio od Velikog šefa, podeli prema svom nahođenju. On je pojedine već dodelio, a naredni zadrugar koji je dobio namenjeni budžet, jeste Milica Kemez.

foto: Pritnscreen

- Milica i ja smo ove sezone u super odnosima. Porošle sezone je bilo jako zanimljivo. Ja sam joj davao savete da se obesi prošle godine! Ove godine ne znam šta su ona i Bora videli i čitali, mene to ne interesuje, a ja mislim da voli Boru i dalje, ali definitivno, da onaj psihijatar tebi treba definitivno. Treba da se pribereš, da sedneš sama sa sobom, ali i ti umeš da budeš kvarna kao šupalj zub. Ponovo kažem, ja nisam neko ko to može da zameri - rekao je Đedović, pa se prebacio na Boru Santanu:

foto: Pritnscren

- Znam da su se svi smejali zbog te naše svađe. Ja tebe nikada nisam osuđivao zbog psovki, tako da ti i tada nisam zamerio. Neka te slobodno, psuj što se mene tiče, meni je to interesantno, a vaš odnos ne mogu da komentarišem. Ti si meni drag, tako da verujem da kod mene imaš više vrlina nego mana. Ja sam napolju gledao njegov bestof psovki i smejao sam se - rekao je Marko.

foto: Pritnscreen

- Alen srednji, Maja mali. Imaš i ti mane, ali smo korektni. Majo, sve što si uradila je ovde naopako. Loše stvari si samo radila. Znam da ne voliš tu temu, ali i ja sam izneo stav da ja nikada ne bih voleo da se moja majka vata ispod jorgana. Ja sam to rekao sa strane, a Ivana Šašić je ustala, i to i rekla. Maja kada složi ovu facu, meni stvarno bude žao, ali mislim da si se pogubila. I da si osećala, mogla si da nađeš bolji način. Ovo je osuđeno strašno. Deluješ mi da se plašiš Alena i zato praviš sra*a. Što se Alena tiče, vi ste mi se ugasili. Niti se svađate, niti se mirite. Pokrivač se drma, Miljana mi prenosi sve, i to čujem. Sve je sa vama mlako. Ono u kuhinji mi je isto strašno - dodao je Đedović.

