IZGOREO OD BESA, PA SE RASPLAKAO! Neca Lazić kroz suze progovorio o odnosu sa ocem: BIO JE LOŠ PREMA MENI! VIDEO

Nenad Lazić Neca ponovo je napravio dramu nakon što je čuo teške reči svog rijaliti cimera Marka Đedovića.

foto: Printscreen/Pink, Printscreen/Pink TV

-Ovim ljudima su pare u glavu, oni moraju sve da kažu zbog šou programa. Marko mora da kaže on je takav. Boli me uvo, to što ste svi rasli pod staklenim zvonom, ja sam rastao u porodici punoj ljubavi, imali smo naše oscilacije i to je to. Niko nema pravo da kaže, mene moj tata voli. Jeste, neke loše stvari su mi se desile zbog tate, ali mene moj tata voli. U par situacija bio je loš prema meni, ali to ništa nije strašno da bi me osuđivali kako je mene moj otac maltretirao. Nema potrebe da se pravdam ljudima. Sada ću da stavim masku, niko ne mora da vidi kako se osećam. Sad ću da budem srećan - govorio je Neca pa se brzo nakon toga rasplakao.

foto: Printscreen/Pink, Printscreen/Pink TV

Podsetimo, Nenad Lazić Neca u "Zadruzi" je priznao da ima sklonosti ka istom polu, i ispričao kako je navodno zaljubljen u Boru Santanu. Iako je najpre naišao na podršku svojih cimera, oni u zadnje vreme nemaju tolerancije za Necine postupke.

