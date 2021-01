PONIZILI STE DEČKA U KOLICIMA, HTEO SI DA MU PLAĆAŠ RAČUNE! Maja i Alen na stubu srama, raskrinkani do srži: Obrušili se na NJIH!

Zadrugari su za crnim stolom komentarisali odnos Maje Marković i Alena Hadrovića, budući da su primetili njihovo neslaganje i probleme u vezi.

foto: Printscreen/Zadruga

- Maji je verovatno neprijatno, ja sam ubeđen da nije tako kako je Kristijan rekao, normalno je da će da okrene glavu, ne misli tako i ne oseća, šta sada? Ja nisam primetio da je umiljata sa Kristijanom, bio sam u kući. Ja nikada nisam bio sigurniji u njenu ljubav, kad se razvodjimo ja osećam njen pogled, jurimo se po kući - poručio je Alen.

- Ovo je budalaština i imenovao sam Maju Marković da je ona jedna od najbezdušnijih osoba, oni se nisu složili sa mnom, ali neke stvari su mi bile jasnije - izjavio je Lepi Mića.

- Ja ću vam reći da Maja ima 23 godine, dete, bivšeg muža, prevarila verenika - podsetio je Milan.

- Oni ulaze u raspravu sa nama, da je to ljubav istinska... Evo, danas sam gledao, danas je bila frka, Alen je napravio frku zbog kašike, to su stvari koje su meni nejasne, on je napravio problem, rekao je da je kašika njegova - dodao je Mića.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nije to do kašike, Alena nervira nonšalantnost drugarica koje su sa njom, Alen je drugačiji, ja sam vrlo sličnija Alenu, ona je fleksebilnija - rekla je Rialda.

Alen je rekao da mu se ide kući kada ga je Darko podigao za nominacije. Eto - ubacio se Đorđe Milutinović.

- Ne možete vi mene da terate da kažem, nešto, ne znam ni ja, sve moje tajne zna Alen. - pokušavala je da priča Markovićeva.

- Maja je ponizila dečka u kolicima, a ti si čuo to! Ja sam bio da razgovara sa dečkom, nemoj da lažeš Alene. Ja sam bio jedini da budete prijatelji, šetajte, ti si pričao da ćeš mu plaćati račune, nemoj me zaj*bavati! Porediš mene da sam ja bezdušan čovek u poređenju sa tvojom devojkom - povikao je Mića.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir