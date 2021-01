POŽELEĆU TI SVE NAJBOLJE I ONDA ĆU DA ODEM: Čorba neće više da ĆUTI, a Maja upija svaku reč! VEZA NA KLIMAVIM NOGAMA? (VIDEO)

Maja Marinković i Milan Janković Čorba su sedeli u pabu i razgovarali o njihovoj vezi.

Čorba je otkrio šta mu smeta te kako će reagovati ako Maja promeni ponašanje.

foto: Printscreen

"Ja ću ćutati do tačke kada mi nešto zasmeta, e onda ću da ti dođem i kažem sve najbolje Majo, okrenem se i odem", rekao je Čorba.

"Ne možeš sa mom tako, nisam ti ja one tvoje sa kojima si bio ovde, mene moraš da poštuješ", rekla je Maja.

"Ako budeš ti ok, biću i ja, ali ako ne budeš, aj ćao, podrav i to je to", rekao je Čorba.

"Ti ne možeš da se nosiš sa celom situacijom u kući", konstatovala je Maja.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir