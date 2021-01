ZARATILE OKO MIŠELA! MILICA KEMEZ NASRNULA NA DRAGANU: Nastao ŽESTOK haos, Bora ih razdvajao! A onda se umešala i Maja! (VIDEO)

Milica Kemez danas je po prvi put nakon dužeg vremena priznala šta iskreno misli o njenom odnosu sa Mišelom Gvozdenovićem. Naime, Kemezova je na pitanje da li smatra da je pevač zaljubljen u nju odgovorila potvrdno, što je izazvalo sveopšti haos.

foto: Printscreen/Pink

- Da. Moje je da to mislim, sad što on misli da može da me smuva... - odgovorila je Milica.

Kada je to čula Dragana Mitrović, sa kojom Milica ima sukobe još pre početka "Zadruge 4", napravila je dramu, jer se u proteklom periodu i ona zbližila sa Gvozdenovićem, a svađu su se upetljali i Bora Santana, sa kojim je Kemezova bila u vezi i Maja Marinković.

- Sad ću ja sve da komentarišem, vidim ko šta radi ovde. Skloni se, Milice, budi onako tužna kao uvek - govorila je Dragana.

- Šta si ti umislila, da si njegova devojka? Ja ti sad kažem, Milice, stavi flaster na Mišela - vikao je Bora.

foto: Printscreen/Pink

- Nemoj da me guraš, alo! Ja ću da stojim gde ja hoću! Majo, a šta tebe boli ku*ac? Da li si ti sa Čorbom? Šta je problem? - vikala je Milica.

- Mene ne zanima, Janjuš mi više nije dečko, ali vidim šta radite, njoj verujem sve, ispala mi je bolji prijatelj. Pokušavate da me pravite ljubomornom - govorila je Maja.

