RIJALITI DRAMA! POKIDAO BIH TI GLAVU DA SAM MUŠKO! ŠA PODIVLJAO ZBOG TARE: Reper GURA Simovu, a na kraju je pao POLJUBAC! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša otišao je do kazina pravio dramu i scene, zbog čega je uletelo obezbeđenje.

Tara Simov bila je u šoku i pokušavala da se odbrani.

"Sa mnom se rijaliti ne igra, devojko, ti imaš sve neke čobane! Ne možeš dečku sa Novog Beograda te face majmunske", poručio je reper.

foto: Printscreen

"Što me guraš? Što me guraš!? Ti si mene gurnuo dvaputa!", urlala je Tara.

"Ova devojka je zlo, sram te bilo! To onim čobanima, ja sam dečko sa ulice! Sram te bilo! Da si muško pokidao bih ti glavu od sto! Hoćeš od mene da napraviš nasilnika, znaš li kad ćeš to da napraviš od mene? Nikada, sram te bilo! Te fore, to možeš ovim čobanima", urlao je Ša.

"Zagrli me i radi šta hoćeš", poručila je Tara i napadala ga, dok ga nije ona zagrlila.

"Stani sekund, ti si mene napala... Ja kapiram da si ti zaljubljena u mene", počeo je da priča reper, a Tara se uplašila istine, pa ga je sprečila.

Nakon završene žurke, svi zadrugari su se vratili u kuću, a Ša i Tara su i dalje jurili jedno drugo, posle čega ga je ona poljubila u obraz.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir