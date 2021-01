ŠA VARA ŽENU NA NASTUPIMA, A IMAO JE OBEĆANJA ZA TARU: Pevačica u rijalitiju otkrila šta zna! Sandra bez dlake na jeziku! VIDEO

Sandra Rešić i Marko Đedović u hotelu prokomentarisali su svađu Tare Simov i Nenada Aleksića Ša.

Tom prilikom su pričali o priznanju o zaljubljenosti, koju je uvideo i sam reper.

"Problem je što nisi samo ti, pa kao sa strane su videli, svi su sve videli!", ispričala je Sandra.

"Zato se ja isključujem, eto vidiš, ja ni sad ništa ne kažem", rekao je Marko.

"Jedinu stvar, ja znam šta sam i pričala sa njom i kako i na koji način ako se to desi, kako da ti objasnim, ne mogu da lažem, ja neću lagati, a jedinu stvar koju ne znam šta da radim, jeste na to što je on njoj rekao na pitanje... E sad, ne znam da li to da kažem, to je ona meni rekla, još pre dva meseca, jer ja zadnjih mesec dana sam isključena iz te priče. Ja ovo što pričam sa tobom, i što mi Ermina kaže. Neki ljudi jedva čekaju da se ta tema pokrene, a svašta su ljudi videli, veruj mi! Na dosta ljudi su se nameračili, ne namerno, nego su se desile neke situacije i onda prosto jedva čekaju", rekla je Rešićeva.

"Pa, znam. Za dva meseca, jednom je ženu pozdravio", nastavio je Đedović.

"E sad, ljudi sve vide! Kristijan, ti ne znaš, on sve vidi, kada ste ušli sa obezbeđenjem, pogledao je u mene i kaže mi... Ovako... Više me je blam, i kada su mi ljudi govorili, Kemez, ja prećutim, zaista nisam rekla ni reč. I Đole je nešto video, i Kemez je nešto videla, ne znam šta, ali to su ljudi koji jedva čekaju da se započne tema. Svi su nešto videli, pogotovu u našem delu", ispričala je pevačica.

"Joj, Maja, zamisli Maja Marinković, gleda i kaže: "Ova ista"! Meni je pričao kako će Tari da uradi album kada bude izašao, ali u šiframa... Varao je ženu na nastupima...", rekao je Marko.

