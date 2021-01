ŠA VIŠE NE MOŽE BEZ ŽENE: Progovorio o HAOSU sa Tarom i Franom, ništa im ne veruje pa tražio da čuje Ivanu! (VIDEO)

Nenada Aleksića Ša otvorio je dušu o sinoćnim haotičnim dešavanjima koje je imao na žurki i rekao da je njegovo mesto uz suprugu.

Osećam se kilavo, ne snalazim se u prostoru ovom, sav sam zbunjen. Sinoć sam se posvađao sa Franom. U poslednje vreme pokušavam da provodim vreme sam, tuđa energija dosta utiče na mene. Ne znam šta mu je zasmetalo, ništa mi nije jasno. Onda dođe Tara, napadne me zbog njega. Pokušao sam da odgonetnem, sve je prelilo čašu. Baš sam prsao. Tara uvek tako malo ume da okrene priču, a sada ne znam ko je okrenuo priču. Tara je rekla jedno, on drugo. Uglavnom, sve se svodi na to da je problem na meni uvek - rekao je Ša, i otkrio da ne veruje ni Tari ni Fanu.

foto: Pritnscreen

- Ne verujem ni jednom ni drugom 100 odsto. Baš ne znam ko je u pravu. Paula nema ulogu o ovoj priči. U poslednje vreme nisam svoj. Više manje to što se sinoć izdešavalo, to dođe, prođe. Remeti me sve ovde, ne mogu da se sastavim. Hteo sam da dobijem poziv sa suprugom, to me razvaljuje mesecima, ništa drugo. Ako može, može. Meni je mesto kod supruge - dodao je reper.

