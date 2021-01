RASKID NA POMOLU?! ČORBA: Kajem se što smo spavali posle 2 dana, nije mi dala da se BORIM! Nosim STID I SRAM! (VIDEO)

Maja Marinković odgovorila je na pitanja o vezi sa Milanom Jankovićem Čorbom i odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

"Komentarišu ljudi da si ljubomorna na Janjuševo druženje sa devojkama. Da li je istina da si jednoj osobi u kući rekla da je odnos sa Čorbom inat Janjušu?", pitao je Bora.

"Ne, to je smešna priča. Ja ne mogu da imam s*ksualne odnose iz inata. Tu temu Janjuša ne želim da komentarišem, neke stvari jesu očigledne, ali ja neću to komentarisati. To me zaista ne interesuje. Taj neki period koji se dešava i pritisak, nije svejedno, nije nam lako (Čorbi i njoj). Krivo mi je što te devojke to rade, ne znam šta sam im se toliko zamerila. Ne interesuje me ko će sa kim da se druži i šta će da radi. Ja ne radim stvari iz inata. Ja jesam plakala, nisam kamen, skupi mi se, imam veliki pritisak. Ja sam živo biće, iako deluje kao da sam lutka", odgovorila je Maja.

"Tvoj dečko je juče meni rekao da si bolesna što se tiče s*ksualnih odnosa i da je stavio tačku na odnos sa tobom", pitao je Đedović.

"Neću se pecati, možda je izvučeno iz konteksta", rekla je zbunjeno Maja, a onda je stigao Čorba.

"Ja sam rekao da je ovo bolesno, a ne ona i da ću da stavim tačku. Nisam je stavio još. Provalila je da se loše osećam. To nema veze sa njom, nego sve što se dešava oko nas. Nosim stid i sram. Zasluženo se stidim, niko ne može da mi zabrani da se tako osećam", rekao je reper.

"Rekao si i da si ispao igračka", dodao je Đedović.

"Rekao sam da sam upao u zamku. Ne kažem da je Majina, nego da je zamka, ne znam čija je", rekao je Čorba.

"S*ks nije samo iz ljubavi. Meni mnoge stvari smetaju. I to što smo imali s*ks posle dva dana. Nije mi dala da se borim za to. Ja se kajem, ali moram da se nosim sa tim", rekao je Čorba.

