UŠLA JE U VEZU SA ČORBOM DA BI SE OSVETILA JANJUŠU, A MUVALA JE I CARA! Cimeri stavili Maju na STUB SRAMA, Đedović je nije štedeo

Tokom emisije ,,Pitanja gledalaca" prvo pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je za Boru Santanu.

- Zašto si rekao da je Maja bila sa Čorbom samo zbog s*ksa i daće Car biti njegova sledeća meta? - glaasilo je pitanje.

- To sam više puta rekao, meni to tako deluje, ja sam joj to rekao u lice, ona se smejala na to. Ja sam mislio da je ušla u vezu sa Čorbom, da bi se osvetila Janjušu. Majo, je l' tako bilo? Ti si se smejala? Tu su čuli svi, ja samo to tako rekao, to sam rekao i Tomoviću, mogla bi da uđe za mesec dana u vezu sa Carem, onda je Car prokomentarisao, jednom prilikom, da je ona njega jurila, a da se on jedva otkačio od nje - odgovorio je Bora.

- Meni je to budalaština, meni je on super, da se ovako ispričam sa njim, ja sam rekla da ja njega gotivim i da nikakav inat, niti zbog seksualnih odnosa. Što se tiče Cara, neka on kaže da me napada da li sam htela da imamo odnos? Samo smo se šalili. Što se tiče Cara, ne ću biti sa muškarcem do kraja, niti bih se vratila na nešto staro - rekla je Maja.

- Maja je i te kako Cara u početku napadala, sa Čorbom jeste bila samo radi s*ksa, jer je našla taj način, koji bi najviše zaboleo Janjuša. Posle onoga što je Čorba rekao, htela je sada da dokaže da ona može da bude, da ne može da joj odoli, ali je on rekao da neće, svaki njen postupak, šta god uradila na dalje, je katastrofa. Kada vidi da nema gde, ona će se svetiti Mini i Aleksandri sa Carem! - poručila je Marija Kulić.

- Mi smo se šalili, neka on kaže, ima pravo da kaže šta hoće, a on ima pravo da kaže šta hoće. On kaže da si ga hvatala, eto potvrda da si nimfomanka, znači da je Janjuš u pravu! On mi je rekao da si ga hvatala za k*rac, on čovek ništa nije slagao, pošto smo pričali da jedeš g*vna, on je meni rekao, to je tvoja slika! Njemu je neprijatno, ti si njemu smešna i neprijatno mu je! Šta ćeš kod njega u krevetu?- otkrio je Đedović.

- On je rekao da mu nedostajem! - pravdala se Maja.

- Pa si ti došla da mu džaraš j*j! - odbrusio je Marko.

