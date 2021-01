TARA ZAVRŠILA U SUZAMA ZBOG ŠA! Popucala po šavovima zbog njihovog DOGOVORA: Reper je smirivao! VIDEO

Nakon burne noći, Tara Simov završila je u gorkim suzama pored Nenada Aleksića Ša u prostoriji za pušenje, besna i kivna, jer je prekršio njihov dogovor koji su imali.

- Ceo dan me izdrk*vaju klošarke - rekao je Ša.

- Ja se na tebe ne derem, kao ti meni kad si ispričao neke stvari poslednji put. Ti si inicijator dogovora, nije prošao 24h prekršio si ga, pa si se izdrao na mene - plakala je Tara.

- Dobro, okej - smirivao je reper.

foto: Pritmscreen

- Pa, nije okej! Znaš li koliko sam se ujela za jezik, što si me zvao? Rekla sam ti da me ostaviš, sad me slušaj! Kako da se osećam?! Šta radiš mesec dana? - poručila je Simova.

- Okej, svi smo smoreni ovde, vidiš da su ljudi nenormalni, okej, nema problema. Hoćeš li da mi popraviš ovo pozadi ili nećeš? Je l' te ne mrzi? - rekao je Ša.

