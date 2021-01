DEVOJKA JE PROSTITUTKA, PRAVI ZLOČINCA OD BORE I PLAČE NAGLAS: Ermina i Sandra napale Kemezovu, ona najavila TUŽBU! PLJUŠTE UVREDE

Milica Kemez je saznala da Ermina Pašović i Sandra Rešić smatraju da je ona folirant i da previše patetiše i glumi žrtvu.

Kada se završio prilog, Kemezova je odmah oplela po cimerkama.

"Šta da kažem, to je njihovo pravo. Ja znam kako se ja osećam i kako se borim. Ovo je toliko uzelo maha. verovatno im dajem pravo jer imam takav odnos kakav imam. Ja smatram da nisam folirant. Šta da kažemo o osobi koja je lažirala trudnoću sa Banetom Čolakom. Ja znam da iritiram ljude. Štagod da uradim, to će da smeta ljudima. Ja njih ne komentarišem, one mene komentarišu. Saznala sam da je Ermina htela da mi napravi konflikt sa Kristijanom. Kristijane, ja te nisam pljuvala. Da, bilo mi je krivo što nisam dobila ulogu, što ti nisam bila ni na kraj pameti", pričala je Milica.

foto: Printscreen

"Dokle to pranje i pros*ravanje? S*re mi se od foliranja!", uzvratila je Ermina.

"A ti, Sandra, priznaj da si ljubomorna na svoju drugaricu Rialdu. Ti si moralna, a skidaš se pred muškarcima, grliš se sa svima, hoćeš da mi pokvariš vezu", govorila je Kemezova.

"Ako sam ja folirant što plačem i što mi je teško, neka budem folirant. Ne možete očima da me gledate. Da, ljubila si Anđela po stomaku! A ti Ermina si ušla i tvrdila da si trudna bila", dodala je Milica.

foto: Printscreen

"Ova devojka je prostitutka iz Bujanovca i Švice, zaj*bala je pola Novog Sada. Od Bore pravi zločinca, plače u garderoberu naglas, da bi svi čuli. Ti mu ovo radiš, da bi pravili žrtvu od sebe. Videla si da u prethodnom rijalitiju prolazi kad neko pati za nekim. Lepo si mi napisala da ulaziš da uzmeš svoju pobedu iz "Zadruge 3". Izdajice, izdala si rođenu sestru. Ukanalila si svoju sestru, ljubomorna si na svoju sestru. Silovala si Đukića", nastavila je Pašovićeva.

foto: Printscreen

"Za to ti, Filip i ja idemo na sud. Meni ovo ide u prilog, još jedna tužba više", rekla je Milica.

"Ja nikad nisam upoznala ovakvu devojku", dodala je Sandra Rešić.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir