JANJUŠ IZAZVAO LAVINU SMEHA SVOJIM KOMENTARIMA: Spomenuo Staniju, a onda je ustala Maja pa poručila: Ispala sam nezahvalna! VIDEO

Marko Janušević Janjuš je svojim izlaganjem za najnezahvalnijeg zadrugara oduševio i zasmejao svoje cimere.

- Ja ću se sada ovo pismo da komentarišem. Naravno, Kenan je nezahvalan. Svi mu govore da se svađa sa ljudima, a on neće. Svi mu govore da priča, a on neće. Sram da ga bude. Druga nezahvalna osoba je Anđelo. Nudi mu se toliko devojaka, a on neće nijednu. Nezahvalni stvor. Treća osoba je gospodin Zaprška ili Čorba. Prepustio sam mu jednu od najpopularnijih osoba na ovim prostorima, zaista krasi, vedri i oblači... Nisam dobio ni hvala, ali to govori o drugima. Nije mi se ni zahvalio. Četvrta je Sandra Rešić. Rekao sam da mi se dopaducka, od tog trenutka mi se nije ni obratila, ne juri za mnom. Podseća me na ženu koju mi je rodila ćerku. Žao mi je što sam ceo život posvetio nabeđenim devojkama, kojima je život Instagram. Sandra, boriću se do tebe do kraja rijalitija - rekao je Janjuš, pa dodao:

- Moram da se pohvalim, danas je 23. dan kako nikoga nisam opsovao. Idemo dalje, digni me na tron. I pošto sam u kadru, ovo je Đedovićev mantil, davio sam ga u ovom mantilu, voleo bih da mi pošaljete neki veliki mantil, a da iza bude slika sa mojom Krunom. To bi me usrećilo. Unesite mi i klipse i šminku. I Stanija da mi pošalje čaj i labelo i piling - poručio je on.

- Ja moram da priznala da sam ispala nezahvalna prema nekim ljudima, npr. Lepom Mići. Na ove gluposti prethodne neću da odgovaram, to je prošla tema. Navešću Zolu, tradicionalno. Druga osoba Aleksandra, nezahvalna je prema prijateljima iz paba. Treća će biti Mina, nije usvojila savete. Dotakla je dnou ljubavnim odnosima, kao i ja - rekla je Maja Marinković.

