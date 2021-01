ISPLIVALA PREPISKA ALENA I ZERINE? Hadrović želeo da ide u Sarajevo, a ona mu slala slike apartmana?

Alen Hadrović u Beloj kući uporno tvrdi da je sa Zerinom Hećo imao navodno samo površan odnos, Sada su navodno isplivali dokazi koliko su bili zapravo bliski.

Zerina je navodno delila fotografije sa njim, na kojima je navodila da je on "pronašao dete u njoj", dok ju je on nežno grlio i ljubio.

foto: Printscreen/Zadruga

Sada su navodno isplivale su i njihove ljubavne prepiske, u kojima se jasno vidi da je Alen navodno bio lud za Zerinom.

- Hoću da te vidim. Nešto mi je ovo bilo simpatično. Znači, moramo u Sarajevo - govorio je navodbo Alen, a Zerina je morala da ga odbije pošto joj je ćerka spavala.

Kada mu je poslala slike apartmana, Zerina je naglasila da ne želi da imaju odnose.

- Joj, znaš kako me strah. Neću, to sam se zaklela. Neću s*ks, makar crkla - poručila je navodno Zerna.

- Nadam se da sam ti popravio raspoloženje malo, i ti lepo spavaj. Pišem ti sutra kad se probudim - naveo je navodno Alen.

Osim toga, isplivali su i detalji njihove svađe.

- J*bao te Dado. On je rekao da me razvlačiš po medijima, i mene i njega. Ali kad sam pročitao, vidim da nije tako - bio je navodno besan Hadrović.

- Je l' ti neko ime spomenuo? Hoćeš sad sve da pobrišem? Pa j*bao tebe on, a ti si me ponizio, jesi video ti išta.... Hvala za mišljenje o meni, hvala Alene. Ok - poručila je navodno ona.

- Sportski pozdrav. Ok, sjajno. I ovako ćemo završiti? Ma, laku noć - rekao navodno je Alen.

