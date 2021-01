U TOKU TUČE ZVALA JE JANJUŠEVU ŽENU! Đedović otkrio sve LAŽI Maje Marinković, prepričao šta su sve RADILI pre rijalitija! VIDEO

Maja Marinković nastavila je razgovor sa zadrugarima, kada je Marko Đedović ispričao šta se napolju dešavalo između Marka Janjuševića Janjuša i nje, a u sve je bila umešana i njegova supruga:

- Kolaps! U toku tuče, Maja slika selfi, šalje. Ja joj kažem da mu pripreti ženinim brojem telefona, ona budala zvala ženu i sve joj ispričala - prepričao je Đedović.

foto: Printscreeen

- Sve me je on naterao da pričam ono u emisiji, da se ograđujem od njega, pripretio mi je. Kao da me je neko prokleo, šta mi se u životu dešava - objasnila je Maja.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir