POKUŠAVA DA ME POLJUBI! Aleksandra Nikolić o odnosu sa Filipom Carom: Priznala da li bi ponovo ušla u EMOTIVNI ODNOS sa njim!

Ana Bulatović je sređivala garderober, gde joj se u jednom trenutku pridružila i Aleksandra Nikolić sa kojom je porazgovarala o Filipu Caru.

foto: Printscreen/Zadruga

- Je l' bi bila ti sa njim? - pitala je Ana.

- Ne. Mislim, ja ne mogu da kažem da sam ravnodušna, ali ne mogu, zbog mojih. Niti bi on bio sa mnom, on mene svaki put pokušava da me poljubi, i onda se ja naljutim na njega, i sve u krug - šaputala je Aleksandra.

- Da, razumem - dodala je Ana.

- Možda ako bi on bio dobar prema meni... - nastavila je Aleksandra.

foto: Printscreen/Zadruga

- Zamisli da budete zajedno, pa ne budete, pa on opet posle kaže da voli Minu - prekinula je Ana.

- Ja mislim da ne bi - komentarisala je Ana.

