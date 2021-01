JANJUŠ ME VARAO SA ALEKSANDROM I TO JE 100 POSTO ISTINA: Maja kroz SUZE o bivšem dečku, Čorba je bar bio ISKREN! (VIDEO)

Maja Marinković ovih dana centar mnogih skandala u Beloj kući.

Maja je istakla da nije najbolje i da je pravila velike greške.

"Pogodilo me je to što svi misle da sam ušla u odnos sa Čorbom iz inata. Ja sam ušla u taj odnos misleći da ću da prebolim Janjuša, proradila je ta energija između Čorbe i mene. Pružio mi je pažnju... Nije iz inata, svideo mi se. Zadrugari su mi ukazivali da ću proći kao druge devojke, on je rekao da neću, ja sam ispala glupa i lakoverna. Moja greška je što sam se dala u potpunosti, brzo ušla u neke stvari. Ali on je iskoristio situaciju, nije bio fer prema meni. U tom odnosu nemam greške, za razliku od odnosa sa Janjušem. Možda ti pogledi ka Janjušu, ali ne radim to namerno, glava sama krene. Živimo pod istim krovom, nemoguće je da se pogledi ne susretnu, nemoguće je da ne postoji komentar, ne mogu da budem u potpunosti imuna", rekla je Maja.

foto: Printscreen

"Ja ne smatram sebe glupom devojkom, ali sam u ovom odnosu ispala glupa i naivna. Ja razumem da nije imao želudac za pritisak. Razumem i da mu je bitna porodica i šta misli, ali možeš da pogrešiš jednom, a ne par puta (što se tiče intimnih odnosa)", rekla je Maja, pa progovorila o Janjušu:

foto: Printscreen

"Ja njega poznajem, znam da mu nije lako kad me vidi da se ovako osećam. On i dalje ima emociju. Ja ne želim da se vratim u tu priču, njemu nije prijatno što se ovako osećam, ali on mora da zna i da me je on dosta povredio. Ja sam pre par dana saznala da je sve ono za njega i Aleks 100 posto tačno. Saznala sam da su bili zajedno preko leta, prevario me je sa njom. To je istina, ja sam uvek to sumnjala i tako sam se osećala. On me je mnogo povredio. Čorba je bar bio iskren, sasekao je, nije me nekako zavlačio."

"Teodora me je peckala, to je meni smešno. Nikog ne ponižavam, ali smatram da je bitnija moja reakcija, nego njih dvoje... On se zakleo da neće biti ni sa jednom drugom devojkom do kraja", poručila je Maja.

