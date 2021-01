PUKLO RIJALITI PRIJATELJSTVO! Matora sasula Rialdi sve u lice, ona nije znala šta ju je SNAŠLO! VIDEO

Jovana Tomić Matora izabrana je za ovonedeljnog vođu, a sada je imala zadatak da podeli budžete.

Ona je najmanje budžete dodelila Mariji i Miljani Kulić, a potom se obratila i Rialid Karahasanović.

- Ova dva mala budžeta su osobe koje me najviše poštuju. Mi smo dokaz da smo osobe posle velikog haosa ipak mogu da se poštuju. Oni me najviše poštuju i zato kažem i ljudi vide da dokazujemo da možemo i posle velikih reči i teških reči da se ponašamo civilizovano - rekla je Matora, pa se obratila Rialdi.

foto: Pritnscreen

- Rialda jeste lojalan prijatelj. Ja sam neko ko je ovde imao dva najgora meseca i bila si tu. Smatram da kada si me izglasala za bezdušnu osobu, znam da si i pored toga bila tu. Ja vrlo dobro znam da si bila tu, a ja ti neku stvar nikada neću nabijati. Ti i Sandra ste me trpele u svakom smislu te reči, a ja kao tvoj prijatelj primećujem da želiš da budeš lider, da se istakneš u svemu. Možda neke stvari radiš nesvesno, ali eto, ja moram da kažem, a imam i milion situacija da navedem. Ne znam kakva si u vezi, i to, ali ja neke stvari ne mogu da prećutim. Nataša Radan je ispala gora od mene, a ja koja sam odmah ustala posle ružne reči, ti si se na mene izdrala. Povredila si me sa neke stranem i ja to priznajem. Umeš da podbodeš, ali ja ne mogu to da trpim u prijateljstvu. Sandra je tu tvoju crtu prihvatila, ali ja ne mogu . Sa tobom napravim balans kada treba, a to je bjo momenat da ja ne pričam sa tobom. Ja znam sebe i poznajem, možda će me proći, ja ću da pustim, ali prosto ne osećam potrebu da treba da razgovaramo. Vidim neke stvari oko tebe, na koje ne mogu da žmurim. Ti si Mići rekla da te boli briga za ove ljude, a to što sam ja ovde zbog novca i to sam pohlepna, pa okej. Ja sam izgubila pojam, ali je meni ovo pravi život ovde - rekla je Matora.

foto: Pritnscreen

- Ja sam u slučaju našeg prijateljstva uvek puštala da ti preuzmeš neke stvari, da vičeš, vučeš. Ti kao prijatelj možeš da pričaš šta želiš. Nas dve možemo svašta da kažemo jedna drugoj, ali kada Dragana ustane da kaže o nama nešto, ja ću da joj kažem da ćuti i da sedne. A ti, kada ja tebi u momentu tražim ekser, ti mi prebacuješ. Kao moj prijatelj moraš da me podržavaš, jer sam ja zbog tebe mnogo toga gutala - rekla je Rialda.

- To nije podržavanje, to je pu*enje ku*ca! Ti ovde nemaš nikakav problem, a svi ti ovde 5 meseci pi*imo ku*ac - vikala je Matora.

- To je tvoje mišljenje, ja nikome to nisam tražila nikada. Ti mene znaš od momenta kada sam ušla ovde, a ti si mene pljuvala, a nisi me ni znala - nastavljala je Rialda.

- Ja tvoja peckanja znam, ali ti kažem, ne moraš da mi naglašavaš. Ja sve znam, i tu tvoju osobinu ne mogu i ne želim - dodala je Matora.

