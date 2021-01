ONA JE MENE SMUVALA, KUPILA MI JE 101 RUŽU, BILE SMO ZAJEDNO! Matora iznela SVU INTIMU sa Minom: Otkrila koliko im je trajala VEZA

U toku raspodele nedeljnih budžeta Jovana Tomić Matora, kao ovonedeljni vođa, dodelila je većinu, a naredni budžet koji je dala, bio je za Đorđa Milutinovića.

- Mali budžet i za Đoleta. Imam isto mišljenje o njemu kao o Caru. Njemu se Mina jeste svidela dosta, i to podržavam. Mnogo smo se razdvojili, nismo bliski kao pre, a sve utiče, i Sanja i Anđelo. Totalno smo se udaljili, a sve što mislim o tebi, mislim isto od početka. Jedino sam ti zamerila što si Taru odgurnuo. Ne namećem ti ono od prošli put, od pre neki dan, to da znaš. Više neću progovoriti sa ljudima koji budu imali tako neke stvari da prokomentarišu za tebe. Hoću da to izbegavam. Što se tiče onoga, ja tebi jesam lupila etiketu, jer nisam razmišljala - rekla je Matora.

foto: Pritnscreen

- Tari srednji budžet. Nisi ispala fer u tom našem prijateljskom odnosu. Rekla si da sam te jednom kulirala, da jesam, sinovala sam ti poruku, priznajem. Ali ja sam htela da se izolujem, i da se pokažem u najboljem svetlu. Nismo bile nerazdvojne, ali znaš da si mi draga. Znaš da sam se zalagala za tvoju ljubav, i da je imaš sada, opet bih. Nije u redu da si okej sa Sanjom, pa da prenosiš neke stvari i praviš haos između mene i Sanje. Ti si to uradila jer nisi normalna i jer ne kapiraš. Zameram ti to - nastavila je Matora.

foto: Pritnscreen

- Srednji za Minu, njoj sam nagovestila. Sve se lomilo u meni. Pričate ovde o bivšim, a Mina je devojka koja je mene smuvala, sa njom sam bila 10 dana u vezi, Mina mi je kupila 101 ružu. Nikada mi ništa ružno nije rekla. Mina ne zasluuje srednji, zaslužuje veliki - nasmejala se Matora.

- Mali budžet za Maju, ove godine ću joj reći isto što sam mislila i prošle. Ti i Sanja niste nikakvi prijatelji. Družite se zbog nekog interesa možda. Da ste najbolje prijateljice, bile biste stalno zajedno. Svađale smo se samo zbog Janjuša, a nijednom me nisi uvredila. Nisi me spuštala, prekidala, i to, ali si povremeno umela da me bocneš, priznajem. Moj odnos se neće menjati, i neću na dalje komentarisati. Što se tiče Čorbe i tebe, reći ću, da kada je bio Anđelov i Sanjin klip, svi su aplaudirali. Ja sam na osnovu toga Čorbi rekla da nije bilo fer. Ja ovde nisam pop, sudija niti kadija, ali da, mislim da je sve to bilo iz inata - rekla je Matora.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir