DOBACUJE KO JE BOLJI U KREVETU, PROLAZI I GURA ME! Janjuš više ne može da PODNESE Maju, ispričao svima šta radi iza KAMERA!

Jedna od glavnih tema pretresa bili su Marko Janjušević Janjuš i njegova bivša ljubavnica Maja Marinković.

- Maja je danas gađala Janjuša tortom i na sve načine pokušava da okrivi Janjuša za ovaj blam koji je doživela sa Čorbom. Janjuše šta si joj ti sad kriv, iz čista mira te pogodila tortom? - pitao je voditelj.

foto: Pritnscreen

- Kakve veza ima Čorba sad sa ovom situacijom? Gađala sam ga tortom, tačno. Sedeo je na ćošku držao je ruku za stolom, prvi puta sam prošla rekla sam samo malo da prođem, jedva je pomerio ruku. Drugi put je video mene kako prolazim, snimio me i nije hteo da pomeri ruku, gde sam ja krenula i gurnuo me laktom u zadnjicu. Ja sam se iznervirala i opsovala ga. Rekla sam da me dodirivao laktom po zadnjici, namerno - ispričala je Marinkovićeva.

- Zar je moguće da je on kriv što je Čorba napravio ovo od nje za tri sezone - rekao je Milan Milošević.

- Laktom me tri puta ćušnuo po zadnjici. Na šta to liči, nisam ja debil - pravdala se Maja.

foto: Pritnscreen

- Da li hoće tebe da okrivi za ovaj blam sa Čorbom? - pitao je Milan Janjuša.

- Ja nju niti provociram, niti bilo šta - počeo je Janjušević da priča, ali ga je Maja prekinula:

- Njega ne boli torta, njega boli sa kim sam ja bila.

foto: Pritnscreen

- Danas sam sedeo sa Draganom i Minom na onom ćošku i sela je preko puta mene od toliko mesta. Okrenuo sam se da ne gledam u osobu koja mi dobacuje onako kvarno, da ne bih imao kontakt sa njom. Ona je ustala 19 puta i mene je zakačila svaki put namerno. Svaki put kad je prošla ili me je zakačila ili mi je dobacila. Kao od jedan do deset, nešto kao ko je u krevetu bolji, te fore. Stavio sam lakat ovako, taj poslednji put, i ona prolazi i namerno me gura - ispričao je Janjuš, pa se na njegovu priču nadovezala i Mina.

- Ona je počela prva da provocira i dobacuje. Prvo je mene nogom, onda je gurnula njegovu ruku i okrenula se: "J*baću ti mamu" i ovako mu fljus tortu u oko. To je njena nemoć - ispičala je Mina.

