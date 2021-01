IVAN MARINKOVIĆ STALNO ZOVE I TRAŽI ŽELJKOVE SLIKE DA MU ŠALJEM! Siniša Kulić otkrio NEPOZNATE detalje iz odnosa sa bivšim zetom!

Miljana Kulić u rijalitiju "Parovi" ostala je trudna sa Ivanom Marinkovićem, bivšim mužem pevačice Goce Tržan.

Ivan i Miljana dobili su sina Željka, koji je sada sa majkom u "Zadruzi". Ipak, Marinković je video dete kada se ona porodila, tako da duže vreme nije video sina.

Međutim, sada je Miljanin otac, Siniša Kulić otkrio da se njegov bivši zet interesuje za dete.

“Ivan Marinković me non-stop zove, pita za dete, traži slike i snimke da mu pošaljem. Zvao je i letos da čestita rođendan. Iznenadio me je ovim poklonima za Novu godinu, jer je to prvi put od Željkovog rođenja da mu nešto kupi i pošalje. Hteo je da prizna dete, opet je pitao, ali Miljana neće ni da čuje”, otkrio je Siniša Kulić, zadrugarkin otac, za Star i pojasnio zašto se Kulići plaše poteza Marinkovića:

“Glavni razlog je to što bismo za svako putovanje od njega morali da tražimo saglasnost i da idemo sa njim kod notara. A Miljana se plaši i da bi Ivan, ako ostane bez para, mogao da traži na zajam od nje 500 evra na konto deteta. Ipak je ovako najbolje. Ja njega ne mrzim, ali je bolje da se drži po strani”, rekao je on za Star, prenose mediji.

