MIŠEL JE UNUK ŠABANA ŠAULIĆA, A MALO KO JE TO ZNAO! Sada je objavljena njihova ZAJEDNIČKA slika: Gvozdenović se prisetio rođaka

O pevaču Mišelu Gvozdenoviću bruji domaća javnost od septembra prošle godine, kada se uselio u Belu kuću i postao učesnik četvrte sezone "Zadruge". Na samom početku rijalitija je, osim konfliktnih situacija sa Miljanom Kulić, pažnju domaće javnosti privukao i zbog rodbinskih odnosa sa legendarnim pevačem Šabanom Šaulićem, iako to nije isticao u prvi plan.

Mišel je, inače, unuk čuvenog Šabana, a nema sumnje da je neosporan muzički talenat nasledio i od njega, a sada je pažnju Gvozdenovićevih pratilaca na Instagramu privukla njihova stara, zajednička fotka, koja će mladog pevača još dugo podsećati na nezaboravne trenutke.

Mišel je nedavno u rijalitiju osvrnuo na odnos sa Šabanom, te se prisetio i njihovih zajedničkih momenata.

"Šaban i moj sa mamine strane su braća od rođenih tetaka. Majka Šabana Šaulića, majka Hasana Dudića i majka od mog pokojnog deda Osmana su tri rođene sestre. Dođe stric mojoj majci, a meni deda. Pamtim i njegovu pokojnu majku. Mi smo čak i prve komšije, Šabanova kuća je do moje, deli nas mali zidić u Šabačkoj mali. Pamtim ga kao jednog vedrog, nasmejanog čoveka, čovek koji je ostavio veliki trag u našoj muzici", pričao je Mišel, a na pitanje da li ga je Šaban nekada savetovao, on je odgovorio:

"Jeste. Znao je da me kritikuje na neki način koji se meni nije uvek dopadao. Znali smo da se družimo noćima za redom, tu je bio i Hasan i Miki Dudić, tako familijarno... Znao je da me posavetuje i više kritikuje. Nekako sam imao osećaj da ljudi se previše šlihtaju njemu, ja to nisam želeo. Možda je bilo pametnije da sam to radio, ali nisam hteo da svrstavam sebe među te ljude".

