TEŠKO MI PADA ODNOS SA JANJUŠEM, NAPRAVILA SAM VELIKU GREŠKU! Maja se slomila pred kamerama, otvorila dušu o PROPALIM vezama!

Drvo mudrosti pozvalo je Maju Marinković da dođe do Rajskog vrta kako bi popričali o svim stvarima koje su joj se desile.

- Svašta ima novo, da ti kažem, ovaj period mi je turbulentan, ne znam ni kako da se nosim sa ovim sitaucijama, taj odnos sa Čorbom, pa sa Janjušem, ali jedva čekam da se stiša sitaucija i da dođem sebi. Privukao me je i imao je drugačiju priču, dok nismo ušli u ceo taj odnos, jeste me povredio, mogu da glumim, ali nisam ravnodušna - ispričala je Maja.

- Da li te je uvredio? - upitalo je Drvo.

foto: Pritnscreen

- Sad da smo imali neke svađe, nismo, ali to njegovo izražavanje i sleng, ne mislim da je imao nameru da me uvredi, dosta puta sam ja prećutala te stvari, nisam htela da pravim scene. On je znao kako mi je bilo u prošloj vezi, nije trebao da me dira, ako je znao da će biti ovako - rekla je ona.

- Kako komentarišeš to što su se Mina i Čorba smuvali? - upitalo je Drvo.

- On se zakleo da neće biti ni sa jednom devojkom, čula sam da je ona bila u njegovom krevetu, Mina kao Mina, ona radi neke stvari u inat, nije teško biti sa njom, svaki dečko koji se potrudi malo oko nje, ona je takav karakter. Videćemo i po klipovima i po pitanjima, naravno da su gledaoci sve videli, krivo mi je zbog seksualnog odnosa, ali dobro, naravno da treba da se distanciram - ispričala je zadrugarka.

foto: Pritnscreen

- Da li je za tebe poljubac nešto konkretno? Kako uspevaš da budeš u dobrim odnosima sa Čorbom posle svega?

- Jeste, ali opet kažem ona je takva devojka, to je Mina. Izgleda da sam i ja labilna po tom pitanju, naravno da nisam ravnodušna, ali posle ovog saznanja, naravno da ću da se distanciram od cele te priče i da traži ta pitanja, pokreće naše teme, treba da se bavi svojim stvarima, a ne da dolazi kod mene, posle ovog saznanja, ja ću biti ta koja će se distancirati - rekla je Marinkovićeva u suzama.

- Sve mi teško pada, i odnos sa Janjušem, sve što sam ja uradila, neke stvari koje sam saznala da je on radio potvrđeno, pa odnos sa Čorbom, mogu ja da se smejem i ne dozvoljavam ljudima da vide moju stranu koja je emotivna, ja nisam navikla na sebe, da izgubim sebe i da dozvoljavam neke stvari koje u životu nisam dozvolila. Mislim da sam za kratko vreme napravila velike greške i treba da se izdignem iz te situacije. Verovala sam nekome ko nije zaslužio, konkretno mislim na Čorbu, ne znam kako sam ispala naivna u tim sitaucijama - dodala je Maja.

Kurir.rs/I.B.

