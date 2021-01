BOLESNA JE, OVAKO JE NAJBOLJE: Janjuš opleo po bivšoj ljubavnici i prisetio se njene vrele akcije sa Mensurom! Otkrio njene LAŽI!

Marija Kulić i Marko Janjušević Janjuš prokomentarisali su Maju Marinković i to što je prošle noći upala kod bivšeg dečka u rehabilitaciju.

- Gospođica zna da si u rehabu, kaže da si tamo, ja je pitam odakle ona zna, sa mnom je otvarala vrata - ispričala je Marija.

- Bolesna bre, neću ni da pričam! Ono za Mensura, prvo kaže da se ljubila, pa ovo, pa se ljubila, sačuvaj me Bože! - rekao je Janjuš.

foto: Printscreen/Zadruga

- Njoj je opravdanje da tada niste bili u vezi! Sada ti verujem da nećeš da se pomiriš, u početku ti nisam verovala - bila je besna Marija.

- Ma neka, meni je ovako najbolje! - rekao je Majin bivši.

Inače, jedna od glavnih tema pretresa bili su Marko Janjušević Janjuš i njegova bivša ljubavnica Maja Marinković.

- Maja je danas gađala Janjuša tortom i na sve načine pokušava da okrivi Janjuša za ovaj blam koji je doživela sa Čorbom. Janjuše šta si joj ti sad kriv, iz čista mira te pogodila tortom? - pitao je voditelj.

- Kakve veza ima Čorba sad sa ovom situacijom? Gađala sam ga tortom, tačno. Sedeo je na ćošku držao je ruku za stolom, prvi puta sam prošla rekla sam samo malo da prođem, jedva je pomerio ruku. Drugi put je video mene kako prolazim, snimio me i nije hteo da pomeri ruku, gde sam ja krenula i gurnuo me laktom u zadnjicu. Ja sam se iznervirala i opsovala ga. Rekla sam da me dodirivao laktom po zadnjici, namerno - ispričala je Marinkovićeva.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

Kurir