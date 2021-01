NIKAD BRUTALNIJE: Marija Kulić oplela po Mišelu i Jovani misici! Gvozdenović rešio da se odmah obračuna sa njom! (VIDEO)

Marija Kulić sumirala je utiske sa prethodne žurke, i tom prilikom nije štedela svoje rijaliti cimere.

- Prvo me je iznenadilo što je Milica ispred tebe pričala sa Karićem. Znam da su bili zajedno, čemu potreba da pričaju. Videla sam da joj posle nije bilo svejedno. Ja sam ti rekla da to pratiš, da vidiš svojim očima. Posle sam videla da si ti popio, leteo od jedne, do druge, do treće... - rekla je na početku Marija.

- Iznenadilo me je Mišelovo ponašanje. Znam da neće biti u vezi. Niko ga ne tera da se ženi. Ako je rekao da je Dragana nova lepa, ne vidim razlog što ne bi ušao u vezu. On beži od toga. Mišel je igrao sa Sanjom da bi napravio Matoru ljubomornom, jer je dobio najmanji budžet. Hoće on tako da se upetlja. Žao mi je ove nove devojke Dragane, toliko ju je ishvalio... Njemu vreme prolazi, zašto ne bi ovde nešto započeo? Tim plesom kao da pere svoju s*ksualnost. Vrlo mi je sumnjiv. Ne samo meni, nego i ostalima. Čula sam i te priče Miljanine. On je i te kako prisno igrao i na prvim žurkama sa muškarcima, kada su bili Toma i Vladislav. Pratim njega, kao i sve. Matora nema potrebe da bude ljubomorna, ali nema ništa. Žao mi je Sanje što se nije snašla... Neće je Fran, neće je Anđelo... Ona isto igra rijaliti, svuda je ima, niko je neće. Jadna žrtvica. Očekujem od Sanje svašta, ona je rijaliti igrač, ali jednom bi je trebalo da je bude sramota zašto je niko neće - nastavila je Kulićka.

- Nema potrebe nikoga da žališ. Jasno je da kad nekog prezireš, od njega praviš geja. Što odmah aludiraš na to da sam ja gej? - upao je u emisiju Mišel.

- Pa nećeš ni sa jednom. To nije samo moje mišljenje - istakla je Marija.

- Videla si da igram sa devojkama, ja volim samo devojke. Miljana mi prilazi ovih dana, zato me prezireš i pričaš da sam gej. Zla si osoba, zvaću te zla baka - poručio je pevač, pa izašao, a Marija je nastavila da iznosi detalje:

- Misica i Stefan Karić su dugo pričali, oko sat vremena, ne znam o čemu. Neprijatno je i da se pita, ali biće večeras "Pitanja gledalaca". Znam da se zabavljao sa njenom drugaricom. Dok je ona razgovarala sa Stefanom, Tomović je prošao sa Ivanom Marinković, a Jovana je to propratila baš lepo. Da li sada pravi Tomovića ljubomornim, ili će da pravi priču sa Karićem da bi ostala duže, ne znam, ali ti nečega ima. I te kako je lukava, perfidna, pravi se fina. Vrlo je zla. Ume čoveka da uvredi do srži. Kao što je Matoru za pivo, kao svima nama na ljuljašci. Čim je Milan pohvalio novu misicu, odmah je Jovana otišla da igra sa Mišelom. Misica jeste ljubomorna na novu misicu. Dragana nije perfidna kao ona, očekujem da se pokaže bolje od Jovane lisice - istakla je Kulićka.

