MAJA SE TOTALNO POGUBILA ZBOG AFERE SA HIRURGOM: Htela da se zakune u sina da nije bilo poruka, a onda se PRISETILA! (VIDEO)

Maja Marković ostala je u šoku kad su je pitali za aferu sa hirurgom.

Rijaliti učesnica dobila je pitanje vezano za poruke koje je razmenjivala sa doktorom.

"Čekala sam da se pokrene ova tema. Nemam nikakvog ljubavnika i niko me ne čeka. Ja Jocu nikada nisam prevarila i to su gluposti. Nisam imala nikakvu aferu sa doktorom. Možeš li mi reći ime i prezime? Mogu da se zakunem u sina", pravdala se Maja, pa dodala:

"Jesmo se dopisivali preko instagrama, imali smo kontakt."

"Da li imaš te poruke na vajberu?", pitao je Alen.

"Ne znam, generalno brišem zbog memorije. Više mi je dosta toga. On je ozbiljan hirurg! Ako je on to rekao, ide ozbiljna tužba za njega. Ne znam što me je otpratio", rekla je Maja.

"Bilo je na instagramu oko mog ulaska, pitao me je da li ću ući. Pokazivao mi je neku haljinu, ali ja sam rekla da ću poneti samo sportske stvari", objasnila je Markovićeva.

