VEZA VAM JE VEŠTAČKA, TU LJUBAVI NEMA! Svi se okrenuli protiv Rialde i Kenana, cimerka nagovara pevačicu da RASKINE! (VIDEO)

Rialda Karahasanović progovorila je o vezi sa Kenanom Tahirovićem.

Mnogi sumnjaju da je pevačica sa manekenom samo kako bi "potrošila" vreme u rijalitiju.

foto: Printscreen

"Matora je rekla da on nije čovek za mene zato što je otišao sa žurke i ostavio me samu, zna Kenan šta ja njemu zameram, to sam mu i u utorak rekla, njemu je bitno samo da on bude dobro. Sa Kenanom sam zato što ga volim i zaljubljena sam u njega. Očigledno njega boli ku*ac, jer je svestan svega što ne radi, a trebalo bi", odgovorila je Rialda.

foto: Printscreen

"Ova veza je veštačka, jer je i ona bi*eksualac, kao i ona, tu ljubavi nema. To je za njih normalno, jer nisu homofobični. E, sad, zamisli koliko je sve to i prijateljski fejk", komentarisao je Kristijan.

"Ja sam sigurna da sa moje strane ništa nije fejk", dodala je Rialda.

"Nikoga neću uveravati kog sam ja se*sualnog opredeljenja, ne potresam se oko tih stvari, niti ću bilo koga ubeđivati",prokomentarisao je Kenan.

Kenan Tahirović nije mario za svađu sa Rialdom Karahasanović, pa je otišao na spavanje, dok se ona nervirala u garderoberu, pričajući sa Natašom Radan. U jednom momentu je ušao i Vladimir Tomović, pa sve zabiberio.

Ermina Pašović na kraju je ubeđivala Rialdu da treba da raskine.

Kurir.rs/K.Đ.

