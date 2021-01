NE PREPOZNAJEM ŠA, OVO JE ZABRANJENA LJUBAV! ŽAO MI JE NJEGOVE ŽENE: Mina Vrbaški razvezala jezik, rekla ono što niko NE SME!

Mina Vrbaški došla je do Drveta Mudrosti, gde je sa njim porazgovarala o svim aktuelnostima u rijalitiju.

Učesnica je "razvezala jezik", pa prvo prokomentarisala odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša.

"Tara i Ša, svako veče je plakanje, dranje, šaputanje iza medveda. Sve sama primetim noću, i večito su neke svađe. Ja bih to nazvala zabranjena ljubav. Mislim da je sviđanje obostrano. Mislim da je Tara pubila glavu Nenadu od kada se vratila od frizera. Ne prepoznajem ga, nije mi jasan da sebi sve to dozvoljava. Neshvatljivi su mi. Ti pogledi su mi nejasni, miluje je po licu, pipka je... Ja svašta vidim, previše je čudan odnos. Ne znam, ne dopada mi se to uopšte, žao mi je one žene kući, jer je sve ovo već prošla. U "Zadruzi 2" joj je bilo lakše", rekla je Mina.

"Šta se sa tobom dešava?", pitalo je Drvo.

"Krivo mi je što mi se to nameće. Juče su svašta rekli, a ja znam da nije došlo do poljupca, Zaneli smo se, igrali. Ja nemam simpatije prema drugim ljudima, ja imam svoje teme, koje pratim sa strane, i ne interesuje me ljubav. Što se tče Filipa tu je spuštena lopta, nemam tu neku lošu nameru. Isto, samo da dodam, ovo što je bilo sa Kenanom i sa Rialdom, mislim da je Kenan podvojena ličnost. Kao da je tražio razlog da raskinu", komentarisala je Mina, pa dodala:

"Nama ništa nije jasno. Prošle nedelje je reako da mu odnos sa Matorom ne smeta. Smatram da je ovo bio izgovor da bi je ostavio, posle svega."

"Matora se šali. Ja znam da je Rialda zaljubljena u Kenana. Mi stalno pričamo, i dosta sam upućena od ulaska ovde. Znam da ovde ne gleda nijednog muškarca tim očima više, pored njega", rekla je Vrbaški.

