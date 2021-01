TARA I ŠA RASKRINKANI! Nakon što je reper zakukao, Simova progovorila o njegovoj ljubomori, on se pravdao! (VIDEO)

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša ne miruju ni danas. Reper je vidno neraspoložen, a otkrio je i razloge svog nezadovoljstva.

- Ja sam očekivao da ću ovde biti dva meseca, ja imam taj trip, kada sebi zacrtam nešto, to tako i bude. Ne podnosim rođendane, za praznike, za rođendane, to me razara... - kukao je Ša.

- Ne znam šta da radim... - prokomentarisala je Tara.

Nedugo zatim, Simova i Ša nastavili su da komuniciraju u šiframa, a oboje su morali da odgovore na pitanja koja su im postavili gledaoci.

- Tara, zašto si sinoć bila neraspoložena i sedela si u hotela dok Ša nije došao i ubedio te da se vratiš na žurku? - glasilo je pitanje.

- Zato što... Bila je neka glupa situacija... Nenad i ja smo se pokačili... Ja sam indirektno učestovala u razgovoru sa osobom sa kojom nisam ni ja, ni on dobri, pa smo počeli da se nabeđujemo. Radi se o Tomoviću. Bila je situacija ispred kazina, stajali su Teodora i Vlada, ja sam se vratila i ispričala sam mu, on mi je rekao kako bi se ja osećala da on priča sa nekim sa kim ja nisam dobra, ja sam se samo nadovezala na priču, ali ja sam se samo ubacila, nisam ga ubedila da pričam istinu. Malo ga je iznervirala ta situcija, ja sam se smorila, jer mi se svaki dan sveo na to da se posvađam sa nekim - objasnila je Tara.

- Kao što ona očekuje od mene da ja ne komuniciram sa nekim ljudima, ja sam joj rekao da ne pecka Vladimira nekada, očekujem i od nje to. Imali smo neku raspravu i svađu i malo mi je glupo da ona priča sa njim, ja umem da prebacim, takav sam. Ali nisam ništa strašno prebacio - pravdao se Nenad.

- Negde on mene i posavetuje - ubacila se Simova.

Kurir.rs/S.M.

