ANA NE SME DA PRIZNA EMOCIJE PREMA ZOLI ZBOG MILJANINOG PLANA! Đorđe ustao pa sve obelodanio: Njeni roditelji su zaprepašćeni!

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je za Lazara Čolića Zolu. Ana ne želi da prizna emocije prema Zoli, a onda je Đorđe ustao pa obelodanio sve.

- Da li to što si otkačio Miljanu, dokaz da si baš baš zaljubljen u Anu?

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne smatram da sam je otkačio, nego sam joj stavio do znanja! Isto tako što se tiče Ane, lagao bih kada bih rekao da nema uticaj Ane, da sam se zaljbuoio i nešto slično, to nije! Ali da Ana utiče da se menjam i da mi je pomogla u nekim stvarima, svakako da jeste. Da sam se isto ponašao, verovatno da ne bi bilo takvog druženja, ishod tog razgovora možda mne bi bio kao što je u ovoj sitauciji - ispričao je Lazar.

- Ja sma rekla da neću da budem deo cirkusa i da me ne pitaju više ništa, on mi je rekao da nije ravnodušan prema Miljani, ali da svaki kontakt sa njom vodi do nekog cirkusa u žargonu - pričala je Ana.

- Ja sam joj zamerio to što je Ana skočila kada je Marija rekla nešto, mislim da je trebala sinoć da ustane i da nešto kaže - rekao je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam pričala jednom sa Anom u garderoberu, ja sam joj rekla da zbog cele te priče ne želi da dozvoli neke stvari, ona nije htela da mi kaže da li joj se sviđa, isto tako slažem se sa Zolom. Ako je sinoć došao da bude ponižen Zola, iako nije, ali ti nećeš neke stvari da priznaš, ako je drugarski, trebala si da staneš u njegovu odbranu - rekla je Rialda Karahasanović.

- Ja sam već rekla svoj stav prema vezama u rijalitiju, ja sam tebi rekla, iako se mi družimo sada, meni ne prija to pitanje, ali ja neću da prestanem da se družim sa njim zbog toga. Mene je iskreno to sramota, da mene neko upoređuje, svaka žena je za sebe i posebna na svoj način - odgovorila je Bulatovićeva.

- Miljana je sinoć rekla Ani da kako je ona kada je bila napolju, da su se njeni roditelji oglasili! Zakuni se da nisi to rekla?! Lažovčino! Meni je Ana to rekla! Kako su njeni roditelji zaprepašćeni i kako bi voleli da uđu i da joj kažu da se skloni od Zole - počeo je Đorđe Milutinović.

- Jeste rekla, nisam htela da ispadnem kao neko ko prenosi! - potvrdila je Ana.

- Evo, ja se kunem da je to laž! - rekla je Miljana.

- Rekla mi je da su se moji roditelji oglasili i kao, da sam ja za njih bila najbolja, ali da ne mogu da veruju kako se neko igra sa mnom - rekla je Ana, a Miljana je to negirala.

