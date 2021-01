PROGOVORILA O LJUBAVNIKU! Maja Marković otkrila da li joj je ugledni hirurg kupovao poklone, Alen kipti od besa! (VIDEO)

Maja Marković odgovarala je na pitanja gledalaca koji su bili zainteresovani da saznaju da li je ona dobijala poklone od ljubavnika, uglednog hirurga, sa kojim je navodno varala verenika Jovicu Putnikovića pre nego što je ušla u "Zadrugu".

- Zašto lažeš da nisi uzela haljinu od ljubavnika? - glasilo je pitanje.

- Nemam ljubavnika, i prvi put čujem za sve to! To je haljina od moje kreatorke, za ulazak. Ja sam to podelila u priči na Instagramu, on me pitao je l' ulazim u njoj unutra. Ponela sam sportske stvari, on je rekao da je to ok - odgovorila je Maja.

- On ti komentariše haljinu na storiju? - pitao je voditelj.

- Dok ja ne vidim bilo kakav dokaz, samo pi*ka od muškarca će se povući od žene koju voli! - vikao je Alen.

- Svi znaju gde ti je stan? - pitao je voditelj.

- Znaju na poslu svi, ne krijem ništa! Bilo im je drago što sam se preselila! - odgovorila je Markovićeva.

- Majo, je l' ti doktor sredio da uradiš grudi? - glasilo je naredno pitanje.

- Ne, sama sam našla preko interneta - rekla je Maja.

- Možda sam ja zatucan, ali kako verovati osobi koja je sinoć rekla da nije, a sad kaže da se slikala! - rekao je Tomović.

Podsetimo, pre nekoliko dana u domaćim medijima pojavile su se prepiske Maje Marković sa hirurgom. Markovićeva je negirala da je varala svog tadašnjeg verenika Jovicu.

Kurir.rs/S.M.

