ŽESTOK OBRAČUN! Mišel Gvozdenović se posvađao sa Draganom, prisetili se kritičnih situacija pre rijalitija! (VIDEO)

Mišel Gvozdenović posvađao se sa novom rijaliti učesnicomDraganom Burmazović, sa kojom se zna iz perioda pre "Zadruge".

foto: Printscreen/Pink

- Ja tebe ništa ne razumem, ali verovatno je to do mene, neka bude da je tako - rekao je Mišel.

- Nisi ti baš opušten, nekako... Ova situcija mi deluje kao da na silu radiš neke stvari, ne mogu sada, ali kada bude neka takva situacija, ja ću ti reći, tako pomislim, ne znamo se mi najbolje - prokomentarisala je misica.

- Ja ne radim ništa na silu, bila si opuštenija kada smo razgovarali, ovde si nekako... Tamo kada smo razgovarali, na tvom i mom radnom mestu, nismo sedeli na klupi u Velikom selu, bila si vedrija, imali smo teme za razgovor - tvrdio je pevač.

- Pa normalno, ovde imaš milion nekih tema za razgovor, još to mesto na kom smo bili, sve je nekako drugačije, opuštena sam ja i dalje - rekla je Dragana.

- Trebao sam da ti donesem neke banane kada si bila bolesna, sećam se, da ti skuvam neki čaj, zar nije tako? - upitao je Mišel.

foto: Printscreen/Pink

- Ćuti molim te, tebi je kao mrsko da dođeš u Loznicu, nego ja tebi treba da idem u Šabac! - uzvratila je misica.

- I onda kao slučajnost ja te sretnem u Šapcu! Ja ne znam ko je ono muško u Šapcu, ne znam koji je ono dečko bio! - rekao je pevač.

- Slušaj, ne možeš da me nazivaš neiskrenom, nervira me to, majke mi ti kažem! Ako tako misliš, nema potrebe tako da razgovaramo. Ja nisam bezorazna! - poručila je Dragana.

foto: Printscreen/Pink

- Hoćeš li da ne razgovaramo, jer ti tako potežeš priču!? Ja tebi mogu da kažem šta god ja hoću, to je prva stvar, a ja ti kažem drugu opciju, ako si takva, možemo da ne pričamo uopšte! Ja mislim da si poluiskrena! - poručio je Gvozdenović.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

Kurir