DRAGANA MITROVIĆ VARALA MUŽA?! Zadrugarka imala ljubavnika, a sada se on oglasio pa izneo NAJINTIMNIJE DETALJE iz njihovog odnosa?

Zadrugarka Dragana Mitrović svojim ulaskom u rijaliti ,,Zadruga" pokrenula je lavinu komentara zbog njenog burnog života.

Naime, samo nekoliko dana po početku rijalitija, Dragana je otkrila da je i dalje emotivno nestabilna zbog napetog braka sa bivšim suprugom Markom. Sada se oglasio i navodno Draganin ljubavnik Bojan Subošić Suba.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja Marka poznajem već par godina, on je pevač iz Novog Sada, više puta mi je pevao, upoznao sam je u kafani, nisam ni znao da su oni zajedno, preko jednog drugara, pa sigurno 15, 20 puta smo se videli, nikada mi nije za to vreme rekla da ima muža. prvi put sam čuo preko drugara da je njen muž Marko Mitrović, da ju je tukao, da ga je ocrnila,što nema veze sa vezom - započeo je Bojan.

Bojan je potom otkrio i koliko dugo je trajala navodna ljubavlja afera sa Draganom, kao i koje laži mu je navodno servirala, da je navodno lagala o njenim godinama i da je čak svoju drugaricu navodno podmetnula da traži njegov broj telefona.

- Bili smo intimni, bili smo kod mene kuće, kroz 6, 7, 8 meseci kada god se napije. I nikada mi nije rekla da je udata, nikada mi nije spomenula muža, čak me je i lagala za godine. Jednom prilikom je vadila ličnu kartu, poa se ispostavilo da je starija - priča Draganin ljubavnik.

foto: Printscreen

Dugo se spekulisalo o Draganinoj trudnoći sa Markom, Bojan je otkrio da li je moguće da je on bio navodno potencijalni otac.

- Nisam sigurno mogao biti otac, a i to je pitanje da li govori istinu. Pošto sam slušao šta priča devojka, ja sam sa tim Markom, pa preko našeg drugara sam čuo tu priču, njemu su potonule sve lađe, on je nju izdržavao, zarađivao novac, imao je 100000 od mene bakšiša, rekao mi je da više ne mogu da mu dajem novac, a onda ona dođe i pljuje njega, to mi ništa nije jasno. Viđali smo se dok je on pevao, ja sam tad upoznao nju, poslala je drugaricu da uzme moj broj telefona i već sledeće nedelje smo se mi videli, prosto da ne poveruješ. Ja sam izneverovao kakvu priču priča i koliko laže. Čim je ušla, ona je posle dan, dva, tri počela da pšriča da joj nije dobro, počela je da plače - objasnio je sagovornik, a za kraj je i otkrio da li je i sada u kontaktu sa Draganinim bivšim suprugom Markom:

- Nisam u kontaktu sa Markom, moj najbolji drugar je dobar sa njegovim rođenim bratom Veljkom, i on mu je ispričao da ne može da veruje šta je sve napričala za njega

foto: Printscreen

